BAMBI-Verleihung 2025 Knossi im exklusiven Joyn-Interview: Zieht er ins "Promi Big Brother"-Haus? Veröffentlicht: Vor 47 Minuten von Anna-Maria Hock Jens Knossalla und Lia Mitrou bei der 77. BAMBI-Verleihung 2025 in den Bavaria Filmstudios. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Barbara Insinger/Geisler-Fotopre

Dass Jens "Knossi" Knossalla ein riesiger "Big Brother"-Fan ist, ist schon lang kein Geheimnis mehr. Mit "Big Brother - Knossi Edition" hat er seit 2023 sein eigenes Reality-Format auf Joyn. Würde er auch mal beim echten "Promi Big Brother" mitmachen? Das hat er uns verraten.

Die besten Momente und heißesten Beichten von "Promi Big Brother" 2025 Alle Folgen siehst du kostenlos auf Joyn

Am Donnerstagabend fand in den Bavaria Filmstudios in München zum 77. Mal die BAMBI-Verleihung statt. Neben internationalen Weltstars wie Cher und Heidi Klum war auch die Crème de la Crème der deutschen Promi-Welt vor Ort. Im exklusiven Joyn-Interview haben wir mit Knossi über seine "Big Brother"-Edition gesprochen. Auf die Frage, wie er die diesjährige Staffel empfunden hat, sagte der Streamer: "Super! Ich liebe das doch." Weiter fügte er hinzu:

Das war früher immer der große Traum. Knossi, November 2025

Knossi habe lange darum gekämpft, eine eigene "Big Brother"-Edition zu bekommen. Umso mehr freute er sich dann darüber, als es 2023 endlich geklappt hat. "Das ist für mich die Erfüllung eines Traums", schwärmte er. Auch seine Verlobte Lia Mitrou war bereits bei seiner "Big Brother"-Edition zu sehen. Einziehen würde sie immer wieder. "Ich liebe das ja auch", gab sie zu.

Du möchtest sehen, was bei der "Big Brother - Knossi Edition" 2025 geboten war? Alle Highlights hier noch mal ansehen

Jens "Knossi" Knossalla startete mit einem "unglaublichen Cast" in die dritte "Big Brother - Knossi Edition" Den ersten Beef an Tag 1 siehst du hier: Ganze Folge Big Brother - Knossi Edition Tag 1: Zusammenfassung Verfügbar auf Joyn 31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen