Er bleibt in Lüneburg! "Intrigen spinnen": Florian Odendahl bereitet sich auf die neue Staffel "Rote Rosen" vor Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Anna Tiefenbacher Florian Odendahl spielt eine der Hauptrollen in "Rote Rosen". Bild: ARD / Studio Hamburg Serienwerft /S

Als Gerichtsmediziner Dr. Weissenböck bei "SOKO München" wurde er einem Millionenpublikum bekannt, inzwischen gehört er zum Hauptcast bei "Rote Rosen": Florian Odendahl bereitet sich schon fleißig auf die neue Staffel vor.

Seit Staffel 24 ist er mit von der Partie und sorgt für einige Unruhe: Richard Kaiser, gespielt von Florian Odendahl. Richard ist der Sohn von Victoria (Caroline Schreiber) und der Bruder von Lou (Eva-Maria Grein von Friedl) und Arthur (Vivian Frey). Sein Ziel ist es, sich das Familienunternehmen um jeden Preis unter den Nagel zu reißen. Richard ist eine ambivalente Figur, zum einen fühlt er sich seiner Familie verbunden, er ist charmant - zum anderen kann er manipulativ und intrigant sein, wenn er seine Ziele erreichen will. Die Beziehung zu seiner Mutter ist angespannt. Es ist nicht selten, dass eine Figur auftaucht, Unruhe stiftet und wieder verschwindet - nicht so im Fall Richard Kaiser. Dass er den Fans auch in Staffel 25 erhalten bleiben wird, spoilerte er nämlich nun selbst mit einem Post auf Instagram.

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"Ohne Richie, ohne uns!" kommentierte übrigens der offizielle Instagram-Account von "Rote Rosen", den Florian unter seinem Post verlinkt hatte. Die Reaktionen der Fans unter dem Post sind positiv: "Richard Kaiser, der perfekte Intrigant. Man muss immer überlegen, ob man ihn hassen oder lieben kann. Glanzleistung Florian Odenthal.👏👏👏" schreibt eine Userin. Eine andere findet: "Toll, dass du weiter dabei bist. Ohne dich würde was fehlen."

Florian mag seine neue Rolle Obwohl Florian aus München kommt, hat er sich im Norden Deutschlands ganz gut eingelebt, hat Freude daran, Land und Leute kennenzulernen. Seine neue Rolle habe ihm auf Anhieb gefallen, vor allem die Komplexität. Dass Richard nicht einfach nur ein Bösewicht sei, sondern seine negativen Seiten in seiner Kindheit und dem frühen Verlust des Vaters begründet seien. Auch seine Bisexualität und die offene Ablehnung fester Bindungen seien Aspekte, die Florian an der Rolle gefallen.