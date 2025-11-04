Von Mode-Tipps zur Muskel-Disziplin: Martina Reuter, bekannt aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen", hat ihr Leben komplett verändert. Nach einem spektakulären Verlust von 42 Kilo Körpergewicht hat sie sich ein neues Ziel gesetzt - und das führt sie direkt auf die Bodybuilding-Bühne.

Martina Reuter, Moderatorin im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" , hat eine Transformation hingelegt, die beeindruckt. In nur 18 Monaten nahm die Österreicherin 42 Kilo ab - und das ganz ohne Spritzen oder Medikamente. Stattdessen stellte sie ihre Ernährung um, verzichtete auf Zucker, Alkohol und Kaffee und trainierte täglich 90 Minuten Kraft und Ausdauer.

Am 17. März zog sie die Reißleine. "Im März 24 war bei mir dieser Punkt im Kopf, wo ich gesagt habe: 'Es reicht! Es geht so nicht mehr weiter'", so Reuter im "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Talk. Ein Moment, den viele Frauen kennen: Man fühlt sich nicht mehr wohl im eigenen Körper und weiß plötzlich, dass sich etwas ändern muss. Warum gerade dieses Datum? Am Geburtstag ihrer Mutter hat sie ihr Sättigungs-Limit überschritten. Es gab Leberknödelsuppe, Cordon bleu, Apfelstrudel, fünf verschiedene Kuchen, usw.

"An diesem Abend ging es mir so schlecht. […] Mir war kotzübel. Ich habe mich angeschaut und gesagt: 'Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein", erinnert sich die Moderatorin zurück.

Es folgten Taten! Anfangs verlief der Abnehm-Prozess langsam. Martina erzählte niemandem davon. Die Entscheidung begründet die 45-Jährige folgendermaßen: "Weil es alle besser wissen. Jeder gibt dir einen Rat, egal wie die ausschauen - und ich wollte das nicht." Sie entwickelte eine eigene Formel, bei der sie ein Lebensmittel nach dem anderen wegließ - angefangen mit Kaffee. Dass ihr der Verzicht jedoch so schwerfiel, hätte Reuter nicht gedacht. "Ich hatte Kopfweh, hatte Entzugserscheinungen", gesteht sie. Schon nach kurzer Zeit zeigte sich der Erfolg und Martina bekam Komplimente aus ihrem Umfeld. Ab dem Zeitpunkt wurde ihr klar: "Es funktioniert. Mein Plan geht auf."