Abschied aus dem Studio Ausstieg beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Benjamin "Benji" Bieneck verlässt die Sendung Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Lars-Ole Grap Benjamin Bienecks überraschender Ausstieg beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" hat viele Fans geschockt. Bild: SAT.1 / Christoph Köstlin

Nach vielen tollen Momenten, inspirierenden Gesprächen und unvergesslichen Sendungen verabschiedet sich Benjamin "Benji" Bieneck als Moderator vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Mit großem Engagement, Charme und journalistischer Leidenschaft hat er das beliebte Format geprägt und begleitet.

"Ich habe eine Überraschung für Sie. Die einen wird es freuen, die anderen wahrscheinlich nicht so: Das war heute meine letzte Sendung im Frühstücksfernsehen", mit diesen Worten verabschiedet sich Benjamin Bieneck von seinen Fans und dem Publikum des "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Ein Morgen ohne den beliebten Moderator? Kaum vorstellbar. Auch für seine Kolleg:innen ist dies ein trauriger Moment. "Ich hatte eine wirklich tolle Zeit, das hat sich wie Familie angefühlt", so Benji, wie er auch genannt wird. Und Kollegin Marlene Lufen wirft ein: "Es ist Familie und du bist ein Teil davon. Du beginnst ein neues Kapitel und das ist auch okay so." Doch auch, wenn sich der Moderator ab sofort neuen Aufgaben stellen wird, bleibt er ein Teil des "Frühstücksfernsehens". "Weil du so ein herzlicher, freundlicher, kollegialer und großzügiger Mensch bist und immer diese Schublade gefüllt hast, trägt sie von nun an deinen Namen", erklärt Marlene Lufen und zeigt dabei auf die Süßigkeiten-Schublade.

Karriere und Rückblick: Benjamin Bieneck verlässt das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" Geboren in Frankfurt, zog es Benjamin Bieneck schon früh von zu Hause fort. Während der Schulzeit verschlug es ihn nach Australien, später studierte er Jura in Passau, München und Kapstadt - bis ihm nach dem ersten Staatsexamen klar wurde: Sein Platz ist nicht der Gerichtssaal, sondern das TV-Studio. Nach ersten Stationen beim ZDF und ProSieben absolvierte er sein Volontariat bei "SAM" und "taff" und stieg anschließend als Junior-Redakteur im VIP-Ressort ein. Es folgten Engagements bei "Bunte", "BILD" und "Grazia", bevor er zu "taff" nach München zurückkehrte - diesmal als Chefreporter-VIP für "taff". Dort brachte er sich mit seiner Promi-Rubrik "Beef mit Benji" ein und war regelmäßig von den roten Teppichen der Welt zu sehen. Gleichzeitig moderierte er auch regelmäßig für das "SAT.1-Frühstücksfernsehen", zunächst als Vertretung für Vanessa Blumhagen. Ab Januar 2024 konzentrierte sich Benjamin voll auf die Moderation beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Benjamin liebte die morgendliche Live-Sendung, doch nun schlägt er ein neues Kapitel auf und widmet sich künftig anderen Projekten. Der plötzliche Abschied des Moderators markiert das Ende einer Ära.

"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Benjamin Bieneck privat Privat ist Benjamin sportlich aktiv - vom Skifahren über Tennis bis hin zu Langlauf und Fitnessstudio. Außerdem ist er kulturinteressiert, liebt Geschichte und die Natur. Überraschend für viele: Benjamin verfügt über eine klassische Gesangsausbildung und war als Chorsolist am Südostbayerischen Städtetheater aktiv. Auch wenn die Bühne mittlerweile hinter ihm liegt, schlägt sein Herz noch immer für Oper und klassische Musik. Mit seiner offenen Art, seinem Humor und seinem ansteckenden Lachen sorgte er aber auch mit seinen Kolleg:innen stets für gute Laune im "SAT.1-Frühstücksfernsehen".

