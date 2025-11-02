Unfassbare Verwandlung "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Martina Reuter wird Vierte bei Bodybuilder-Wettkampf Veröffentlicht: 02.11.2025 • 13:24 Uhr von Julia W. Von der Modeexpertin zur Fitness-Inspiration: Martina Reuter zeigt, was möglich ist. Bild: picture alliance / Roman Zach-Kiesling / First Look / picturedesk.com

18 Monate, 42 Kilo weniger, tägliches Training ohne Ausnahmen: Moderatorin Martina Reuter hat ihren Körper radikal verändert. Nun hat der "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Star erstmals als Bodybuilderin vor einer Jury posiert - und überzeugt.

"Beste Österreicherin" bei der ANBF Reuter, die vor allem als Moderatorin im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" bekannt ist, blickt auf eine extreme Transformation zurück. Innerhalb von eineinhalb Jahren reduzierte sie ihr Gewicht von 112 auf 70 Kilogramm und formte ihren Körper mit eiserner Disziplin. "Beste Österreicherin in der Klasse 'Figur Master 40+'", schrieb sie auf Instagram. Zwar sei sie die einzige Starterin aus Österreich gewesen – "und genau das macht mich noch stolzer!"

Auch emotional scheint es ein Triumph gewesen zu sein. "Ich bin einfach nur unfassbar stolz – stolz auf meinen Körper, auf meinen Kopf, auf meine Seele. Und vor allem: stolz, mutig gewesen zu sein. Das war der Anfang, nicht das Ende", erklärt sie. Reuter macht klar: Ihre Reise ist noch lange nicht vorbei.