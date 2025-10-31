Am Samstag Fabian Köster vor "Schlag den Star": "Ich bin sehr froh, dass ich nicht gegen Politiker antreten muss!" Aktualisiert: 31.10.2025 • 15:14 Uhr von PM Neuland für den Unterhaltungsjournalisten: Fabian Köster tritt bei "Schlag den Star" an, zusammen mit seinem "heute-show"-Kollegen Lutz van der Horst. Bild: ZDF / Fabian Stuertz

Am Samstag trifft die "heute-show" auf das Podcast-Team von "Bratwurst und Baklava". Fabian Köster und Lutz van der Horst haben im exklusiven Interview verraten, wie sie Basti Bielendorfer und Özcan Cosar besiegen wollen.

Ich glaube, ich bin der sportlichere Typ von uns beiden. Fabian Köster

Wer macht was bei Köster und van der Horst? Treten lediglich zwei Stars gegeneinander an, ist klar: Jede:r muss jedes Spiel für sich selbst erkämpfen. Bei einem Duell zwischen zwei Duos kann sich jede:r Teilnehmer:in je nach Talent einbringen. Fabian Köster ist sich sicher: "Wir haben beide unsere Stärken und Schwächen. Ich glaube, ich bin der sportlichere Typ von uns beiden. Ich gehe schon öfter joggen als Lutz, dabei trainiere ich auch immer das Den-Politikern-Hinterherrennen. Lutz hat dafür sehr gutes Fachwissen im Bereich Musik, Film und Serien. Ich glaube, da sind wir eine unschlagbare Kombination." Lutz van der Horst sieht das ähnlich: "Wir haben unterschiedliche Stärken, das ist ein Vorteil. Mal vom praktischen Sport abgesehen, hat Fabian auch theoretisch Ahnung von Sport. Ich hingegen gar nicht. Dafür habe ich viel mehr Ahnung von Musik und Film." Bei der Aufteilung ist er sich daher sicher: "Fabian macht alles, was mit Sport, Wissen und Geschicklichkeit zu tun hat." Lachend fügt er hinzu: "Und den Rest mache ich."

Dadurch, dass wir fast zwei unterschiedliche Generationen sind, weiß ich Dinge, die weiter zurückliegen, besser und er ist informierter in aktuellen Themen. Lutz van der Horst

Können sie mehr als politische Comedy? Sonst "kämpfen" beide in der "heute-show" eher darum, Politiker:innen vor die Kamera zu bekommen. Hier müssen beide beweisen, dass sie auch in anderen Themenfeldern schlagfertig sind. Lutz van der Horst gibt zu, dass er deshalb etwas aufgeregt ist. Er sei erleichtert, dass "Schlag den Star" nichts mit Politik zu tun habe. Gleichzeitig sei er vor der Show "alles andere als entspannt". Das sieht sein Team-Partner Fabian Köster genauso: "Ich bin sehr froh, dass ich am Samstag nicht gegen Politiker antreten muss. Ich freue mich auf Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar. Lutz an meiner Seite ist mir schon Politik genug, weil ich ihn meistens im politischen Kontext treffe."

"Bratwurst und Baklava? Essen wir zum Frühstück." Beide wollen natürlich die 98. Ausgabe für sich entscheiden und lassen sich von ihren Gegnern nicht einschüchtern: "Bratwurst und Baklava? Essen wir zum Frühstück", lautet die Kampfansage vor der Show. Ihre Kontrahenten, Bastian und Özcan, waren schon 2023 bei "Schlag den Star" und haben die Show damals gewonnen. Die Konkurrenz ist also groß. Das Duo zeigt sich den "heute-show"-Reportern gegenüber lässig: "Ihr seid vielleicht gebildet und intelligent, aber wir sind cool."

Moderiert wird die Show von Matthias Opdenhövel. Ron Ringguth kommentiert das Spektakel. Um sich die 100.000€ zu sichern, müssen die Duos aber nicht nur witzig sein, sondern auch viel Kampfgeist zeigen. Wie sich die Stars anstellen, kannst du am Samstag, 1. November um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn anschauen.

