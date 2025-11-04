Schock im Podcast von Barbara Schöneberger
Nach "Schlag den Star": "heute show"-Star Lutz van der Horst überrascht mit Alkohol-Beichte
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Schlag den Star
Hop, Hop, Hürde!
Videoclip • 18:03 Min • Ab 12
Man kennt ihn bissig-schlagfertig mit seinem Kollegen Fabian Köster bei der "ZDF heute-Show": Moderator Lutz van der Horst. Jetzt schockiert er nicht nur Barbara Schöneberger mit einem ernsten Geständnis.
Erst in der letzten "Schlag den Star"-Sendung hat Lutz van der Horst für eine Sensation mit seinem Kollegen Fabian Köster gesorgt, wie es sie bei der Sendung noch nie gab.
Doch so erfolgreich der ZDF-Reporter aktuell wirken mag, so war er nicht immer. Im Oktober dieses Jahres veröffentlichte er seinen Roman "Konfetti-Blues". Gearbeitet hat er an dem Roman jedoch bereits 20 Jahre.
"Schlag den Star" verpasst? Kein Problem: Einfach auf Joyn kostenlos streamen
Lutz van der Horst mit emotionaler Beichte
Im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger offenbart er, wie es ihm zu der Zeit ging, als er den Roman begann. Während er heute nur noch ab und zu zum Alkohol greift, war das vor 20 Jahren anders.
Ich kann jetzt nicht von mir behaupten, ich wäre nicht gefährdet, was Alkohol angeht. Es gibt schon Phasen, wo ich mich darin verlieren kann.
Eine Beichte, die Schöneberger sprachlos zurücklässt, denn damit hätte sie nicht gerechnet. Gleichzeitig gibt der 50-Jährige an, dass er bereits seit 14 Tagen keinen Alkohol mehr getrunken habe. Auch wenn er aktuell damit kein Problem zu haben scheint, bleibt es ihm im Hinterkopf.
Du möchtest den "heute-Show"-Moderator in der spektakulären Aufholjagd bei "Schlag den Star" sehen? Die ganze Folge kannst du jederzeit bei Joyn streamen.
Mehr entdecken
Welches Duo gewinnt das Duell?
Fabian Köster ist froh, dass er nicht gegen Politiker antreten muss
Duell der Ehepaare
"Schlag den Star": Annemarie und Wayne Carpendale ärgern sich über Niederlage gegen Bushido und Anna-Maria Ferchichi
Skisprung-Ikone gegen Radrenn-Titan
Jan Ullrich triumphiert bei "Schlag den Star“ – TV-Duell gegen Sven Hannawald mit kuriosen Patzern
Kandidat
Jan Ullrich hat Respekt vor "Schlag den Star"-Duell mit Sven Hannawald: "Ich will mich nicht blamieren"
Exklusives Interview
Sven Hannawald verrät vor "Schlag den Star"-Duell mit Jan Ullrich: Vor diesem Spiel hat er Bammel
Auf ProSieben und Joyn
Comedy-Doppel: Die "Schlag den Star"-Paarung Anfang November
Nach Sturz im Mutter-Sohn-Duell
So geht es Verona Pooth nach ihrer Verletzung bei "Schlag den Star"
Wunsch nach Eigenständigkeit
San Diego Pooth - erst 21 und schon drei Karrieren
"Bleibt dann bei mir!"
Jimi Blue nach "Schlag den Star"-Sieg: Preisgeld? "Bleibt bei mir"