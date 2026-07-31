Große Gefühle im Schlager-TV Bei "Sommer-Spaß mit Andy Borg": "Immer wieder sonntags"-Moderator Stefan Mross kommen die Tränen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lena Maier Sichtlich bewegt: Stefan Mross (r.) überwältigen bei seinem Auftritt im "Sommer-Spaß mit Andy Borg" die Emotionen. Bild: IMAGO/HOFER

Eigentlich steht die Show für gute Laune, doch bei der Aufzeichnung von Andy Borgs "Sommer-Spaß" wurde es hochemotional. Gast Stefan Mross kämpfte mit den Tränen, während Gastgeber Andy Borg ungewohnt ernst blickte. Der Grund dafür wird erst bei der Ausstrahlung am 8. August gelüftet.

Was steckt hinter dem Gefühlsausbruch von Stefan Mross? Es sind Bilder, die Schlagerfans aufhorchen lassen: Stefan Mross ist zu Gast bei seinem Kollegen Andy Borg im Europapark Rust. Aufnahmen von der Aufzeichnung der Show "Sommer-Spaß mit Andy Borg" zeigen den Moderator mit feuchten Augen. Was war der Auslöser für diesen emotionalen Moment? Die Spekulationen reichen von einem Gespräch über das bevorstehende Aus seiner eigenen Sendung "Immer wieder sonntags" bis hin zu besonders persönlichen Worten, die Andy Borg an ihn gerichtet haben könnte. Die Auflösung des Rätsels gibt es für die Fernsehzuschauer:innen erst am Sendetermin.

Nicht verpassen: "Sommer-Spaß mit Andy Borg" am 8. August Bald verfügbar Samstag, 08.08. 20:15 Uhr • Schlager-Spaß mit Andy Borg Klick dich ab 20:15 Uhr in den kostenlosen MDR-Livestream auf Joyn Verfügbar auf Joyn 148 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Überraschung für Stefanie Hertel - aber nicht im TV Neben den großen Emotionen gab es bei der Aufzeichnung auch einen heiteren Moment, den das TV-Publikum allerdings verpassen wird. Gastgeber Andy Borg unterbrach die Produktion für eine rührende Geste zu Ehren von Stefanie Hertel, der Ex-Frau von Stefan Mross. Was die Zuschauerinnen und Zuschauer an diesem Abend allerdings nicht im Fernsehen sehen konnten, war diese besondere Geburtstags-Überraschung. Was genau hinter den Kulissen passierte, kannst du hier nachlesen:

Trotz der nachdenklichen Momente verspricht die Sendung eine einzigartige Mischung aus Charme, Humor und jeder Menge Musik. Neben den berührenden Szenen mit Stefan Mross dürfen sich die Fans auf Sommerstimmung und viele Stars aus der Schlager- und Oldie-Szene freuen. "Sommer-Spaß mit Andy Borg" wird am 8. August um 20:15 Uhr im SWR und MDR ausgestrahlt.