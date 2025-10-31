Start am 29. Oktober Staffelstart bei "Sturm der Liebe": Alle wichtigen Infos zum Auftakt Aktualisiert: 31.10.2025 • 12:20 Uhr von Sylvia Loth Das Traumpaar: Johanna Graen als Fanny Schätzl und Anthony Paul als Kilian Rudloff. Bild: ARD/Christof Arnold

Am 29. Oktober 2025 ist mit Folge 4486 die 22. Staffel "Sturm der Liebe" eingeläutet worden. Das bedeutet: neue Liebe, neue Dramen und neue Gesichter am "Fürstenhof". Hier findest du alle Infos.

"Sturm der Liebe" im Joyn-Livestream von Das Erste Täglich um 15:10 Uhr hier kostenlos streamen

Fanny und Kilian sind das Traumpaar in Staffel 22 Die Messlatte für das neue Traumpaar ist hoch gelegt: Die Fans der Serie sind sich nämlich einig, dass Maxi (Katharina Scheuba, 31) und Henry (Elias Reichert, 33) aus Staffel 21 eines der besten Traumpaare seit Langem waren. Die Kommentare auf Facebook unter einem Hochzeitsfoto der beiden sprechen Bände: "Endlich wieder eine gute Staffel", "Werde die beiden sehr vermissen" oder "Tolles Traumpaar, super Staffel. Spannendste Entführung ever. War kaum auszuhalten. Danke, fürs tolle TV-Erlebnis". Viele Fans fieberten mit, als Maxi und Henry ihre turbulente Liebe in Folge 4481 mit einem Ja-Wort bekräftigten. Und weil die Daily Soap ihrem Namen alle Ehre macht, steht schon das nächste Traumpaar in den Startlöchern: Gärtnerin Fanny (Johanna Graen, 35), die bereits seit Anfang 2025 zu sehen ist und der neue Koch am Fürstenhof, Kilian (Anthony Paul, 40), lernen sich in Folge 4474 von "Sturm der Liebe" kennen. Fanny ist seit ihrer ersten Begegnung hin und weg. Bei Kilian braucht es jedoch ein wenig, bis er seine Gefühle für Fanny entdeckt und es kommt eine Scheinehe mit der Freundin seines Bruders Yannik (Jo Weil, 48), Larissa (Vivien Wulf, 31), dazwischen. Bereits im Vorfeld gab es Fan-Diskussionen, dass die neuen Hauptfiguren Fanny Schätzl und Kilian Rudloff nicht in die Fußstapfen von Maxi und Henry treten können. Geht es nach Produzent Peter Proske-Clayton, sieht das jedoch ganz anders aus:

Jede neue Staffel ist für uns ein Aufbruch in eine neue Geschichte und diese 22. Staffel wird besonders spannend. Unser Publikum erwartet eine Reise voller packender Handlungsstränge, die auch unsere langjährigen Fans von 'Sturm der Liebe' in Atem halten werden. Peter Proske-Clayton

Das sind die drei neuen Gesichter am "Fürstenhof" Auf diese drei neuen Darsteller:innen dürfen sich Fans des Sturms freuen: Orlando Lenzen (26) übernimmt ab Folge 4501 die Rolle des charmanten Pferdewirts Elias Jakobi. Seine Schwester Olivia Jakobi wird von Soraya Bouabsa (28) gespielt und stößt ab Folge 4503 dazu. Besonders spannend wird es um Massimo Foghetti, den unehelichen Sohn von Alexander Saalfeld (Gregory B. Waldis, 57), der von Philip Birnstiel (36) ab Folge 4513 verkörpert wird. Allerdings kommt die Idee nicht bei allen Zuschauer:innen gut an. "Also ich finde, allmählich reicht es mit den unehelichen Kindern" oder "Oh, nein - schon wieder ein uneheliches Kind der Familie Saalfeld? Und wer ist die Mutter? So langsam wird es lächerlich." Aber es gibt auch andere Stimmen, so betonen manche Fans ihre Vorfreude: "Bin schon gespannt und freu mich" und "Ich freue mich auf den Zuwachs am FH und auf die neuen Geschichten."

Neues Trio für den "Fürstenhof" Frischer Wind bei "Sturm der Liebe": (v. l. n .r) Orlando Lenzen, Soraya Bouabsa und Philip Birnstiel verstärken künftig den Cast der beliebten Serie Bild: ARD/Christof Arnold