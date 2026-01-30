Gefühlschaos und Machtspiele "Sturm der Liebe" ab 2. Februar: Was hat Werners Enkel Massimo zu verbergen? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Sylvia Loth Werner (Dirk Galuba, l.) und Massimo (Philip Birnstiel, r.) planen das neue Projekt am Golfplatz. Bild: ARD/WDR/Thomas Neumeier

Der neue Förster Marlon bringt frischen Wind nach Bichlheim, und Lale greift ein, als Leo vor seinen Mannschaftskameraden bloßgestellt wird. Das erwartet dich in der Woche ab 2. Feburar bei "Sturm der Liebe".

Schatten der Vergangenheit Während Marlon (Frederik Bott) um Fannys (Johanna Graen) Nähe kämpft, entstehen Eifersucht und Spannungen. Am "Fürstenhof" sorgt zudem Werners (Dirk Galuba) Plan, ein internationales Golfturnier auszurichten, für Konflikte. Massimo (Philip Birnstiel) will sich als Organisator behaupten, während Erik (Sven Waasner) ihn aus Angst vor Konkurrenz sabotieren möchte. Dabei wirft eine alte Bekanntschaft aus Massimos Vergangenheit Fragen auf. Parallel spitzt sich das Gefühlschaos um Leo (Aurel Klug) und Elias (Orlando Lenzen) zu.

Folge 4533 (Montag, 2. Februar): Ein neuer Förster Mit Marlon, dem neuen Förster, kommt ein neues Gesicht nach Bichlheim. Gleich bei seinem ersten Dienst verliebt er sich in eine engagierte Pflanzenschützerin. Auch seinem alten Freund Fritz (Thimo Meitner) läuft er über den Weg und schwärmt von Fanny, die Marlon auch ohne seine Hilfe kennenlernen wird … Mit seiner Ankunft wird das Leben am "Fürstenhof" auf den Kopf gestellt. Werner erhält das Angebot, ein internationales Golfturnier auszurichten. Auf Massimos Hilfsangebot reagiert er zögerlich. Haben Christophs (Dieter Bach) und Katjas (Isabell Stern) Bedenken doch gefruchtet? Nachdem Lale (Yeliz Simsek) Leo zu Unrecht wegen eines angeblichen Flirts mit einer weiblichen Fitnesskundin zur Rede gestellt hat, sabotiert sie unwissentlich auch noch das Date von Leo und Elias. Schließlich wird ihr klar, dass Leo in Elias verliebt ist, und sie macht ihm behutsam deutlich, dass sie sein Geheimnis erkannt hat, es bei ihr jedoch sicher ist.

Folge 4534 (Dienstag, 3. Februar): Konkurrenz-Kampf Leo fühlt sich schlecht gegenüber Elias, da er sich auf Anraten seines Mannschaftskapitäns Ben (Kevin Knobloch) mit zwei Fangirls getroffen hat. Als Elias zufällig davon erfährt, ist er sehr verletzt. Als Leo sich mit einer innigen Umarmung entschuldigt, werden sie von Ben beobachtet. Marlon gesteht seinem Freund Fritz, dass er sich in Fanny (Johanna Graen) verliebt hat. Der warnt ihn, da Fannys Herz gerade erst von Kilian (Anthony Paul) gebrochen wurde. Als Marlon die beiden zusammen sieht, sagt er Kilian seine Meinung. Werner beschließt, Massimo eine Chance zu geben, sich zu beweisen. Während Massimo ein Sponsoring-Konzept ausarbeitet, ist Erik schockiert über seinen neuen Konkurrenten. Darum will er Massimos Idee sabotieren.

Folge 4535 (Mittwoch, 4. Februar): Zweite Chance Leo und Elias ahnen nicht, dass Ben sie erwischt hat. Der Mannschaftskapitän führt Leo am nächsten Tag vor, was Leo trifft. Lale ist empört, als sie vom Mobbing gegen Leo erfährt und küsst ihn auf dem Fußballplatz demonstrativ. Sie will seiner Mannschaft den Wind aus den Segeln nehmen. Dabei übersieht sie, dass Fritz den Kuss in den falschen Hals bekommt. Kilian stellt Fanny nach dem Gespräch mit Marlon zu reden. Sein ritterliches Verhalten ihr gegenüber beeindruckt Fanny. Also beschließt sie, mit Marlon eine Wanderung zu unternehmen, was Kilian ziemlich eifersüchtig macht.

Erik überlegt, wie er seinen Konkurrenten Massimo aus dem Rennen wirft. Er bittet Fritz um Hilfe, um auf dem Golfplatz Kontakte zu wohlhabenden Gästen zu knüpfen, die als potenzielle Sponsoren in Betracht kommen. Da Massimo scheinbar alles zufliegt und Erik keinen Erfolg zu erzielen scheint, bekommt Christoph beinahe schon Mitleid mit ihm.

Folge 4536 (Donnerstag, 5. Februar): Gelungenes Ablenkungsmanöver Leo ist erleichtert, als seine Teamkameraden ihm abkaufen, dass er mit Lale zusammen ist. Elias ist weniger begeistert von Lales Idee. Insgeheim wünscht er sich, dass sie aufgeflogen wären und das Versteckspiel endlich ein Ende hätte. Fritz ist entsetzlich traurig, da er denkt, dass Lale und Leo nun ein Paar sind. Fanny ist hingegen skeptisch und sucht das Gespräch mit Lale. Doch die verrät nichts, da sie es Leo versprochen hat. Fritz lenkt sich ab, indem er für Olivia (Soraya Bouabsa) ein altes Spielzeug verkauft. Als Dankeschön lädt sie ihn zum Essen ein.

Erik versucht, René Trenkow (Miguel Abrantes Ostrowski) als Sponsor fürs Golfturnier zu gewinnen. Massimo erkennt in dem potenziellen Geschäftspartner eine Bekanntschaft aus seiner Vergangenheit und will ihm aus dem Weg gehen. Was steckt dahinter?

Falsche Freundin Leo (Aurel Klug, M.) muss sich anstrengen, damit Ben (Kevin Knobloch, l.) ihm Lale (Yeliz Simsek, r.) als neue Freundin abkauft. Bild: ARD/WDR/Thomas Neumeier