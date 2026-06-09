"Sturm der Liebe"-Fans müssen jetzt stark sein: Sie müssen gut zehn Wochen auf ihre Lieblings-Telenovela verzichten. Die Sommerpause dauert diesmal besonders lange. Umso größer ist die Wiedersehens-Freude mit den Darsteller:innen beim Endspurt der 22. Staffel. Und darum geht's!

Was bisher geschah und offene Fragen

Seit 29. Oktober 2025 läuft die 22. Staffel von "Sturm der Liebe" mit Fanny Schätzl (Johanna Graen) und Kilian Rudloff (Paul Anthony) als neuem Traumpaar. Durch Intrigen und jede Menge Missverständnisse schien Kontrahentin Larissa (Anna Karolin Berger) lange als Siegerin im Liebes-Rennen um Kilian hervorzugehen. Durch ihre Schein-Ehe mit Kilian und eine von Sophia (Krista Birkner) inszenierte Hypnose hatte er seine Gefühle für Fanny aus dem Gedächtnis gelöscht. Doch kurz vor der Sommerpause finden Fanny und Kilian endlich (!) zueinander: In Folge 128 der aktuellen Staffel erleben Fanny und Kilian ihr Liebes-Happy-End. Wird es von Dauer sein oder muss ihre Liebe weitere Prüfungen bestehen?

Mit einem großen Fragezeichen verabschieden sich auch Yvonne (Tanja Lanäus) und Erik (Sven Waasner) in die Sommerpause. Ihre Beziehung droht endgültig zu zerbrechen, da Erik Yvonne nicht vertraut und denkt, dass sie wegen ihrer finanziellen Sorgen teure Weinflaschen gestohlen hat. Yvonne ist schockiert und fordert, dass Erik aus der gemeinsamen Wohnung auszieht. Haben die beiden noch eine weitere Chance? Sophia ist ebenfalls hin- und hergerissen zwischen ihren Gefühlen für Christoph (Dieter Bach) und ihren Zielen am Fürstenhof.

Bis diese Fragen geklärt werden, müssen sich "Sturm der Liebe"-Fans gut zehn Wochen gedulden. Denn neue Folgen gibt es erst ab dem 24. August.