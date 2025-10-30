Zur 4.500. Episode: Goldene Hochzeit steht bei "Sturm der Liebe" an

Es läuten die Glocken Zum Jubiläum der 4.500. Episode: Goldene Hochzeit steht bei der ARD-Serie "Sturm der Liebe" an Aktualisiert: 30.10.2025 • 09:46 Uhr von PM "Sturm der Liebe": Die Sonnbichlers (Antje Hagen und Sepp Schauer) feiern am Fürstenhof 50 Jahre glückliche Ehe - und bekommen aufregenden Besuch. Bild: ARD/WDR/Christof Arnold

Die ARD-Erfolgsserie hat nach ihrem 20-jährigen Geburtstag einen weiteren Grund zum Feiern: Voraussichtlich am 18. November 2025 wird die 4500ste Folge ausgestrahlt: Hildegard und Alfons Sonnbichler treten für ihr 50-jähriges Hochzeitsjubiläum noch einmal vor den Altar - und dafür kommen besondere Gäste angereist.

Hildegard und Alfons Sonnbichler feiern Goldene Hochzeit und begrüßen fünf Gäste am Fürstenhof, die extra für die Feierlichkeiten anreisen: Sohn Alexander (Gregory B. Waldis), Enkel Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag), Clara Lechner (Jeannine Michèle Wacker), Nicole Alves (Dionne Wudu) und Alfons' Bruder Günther Sonnbichler (Johann Schuler). "Nach so vielen Hochzeiten, die wir im Fürstenhof schon hatten, ist es etwas ganz Besonderes, nun auch die eigene 'goldene' feiern zu dürfen", erklärt Sepp Schauer. "Es ist wirklich schön, für so ein Ereignis im Mittelpunkt zu stehen", pflichtet Antje Hagen bei.

Wir schätzen uns privat genauso wie als Kollegen - das merkt man einfach. Antje Hagen