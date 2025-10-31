Zum lang ersehnten Start der Show Dennis zum Showstart: "Der Hofnarr liebt die Queen": "Tara ist in Österreich wie Arnold Schwarzenegger, nur in Frau" Aktualisiert: 31.10.2025 • 09:49 Uhr von Sophia S. Dennis hat immer einen lässigen Spruch auf Lager - oder eine Grimasse. Hauptsache gut gelaunt. Bild: ATV

Queen Tara und ihr Dennis – gegensätzlicher könnte man wahrscheinlich kaum sein. Aber Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an. Das beweisen auch die beiden: Denn sie führen seit bald einem Jahr eine Beziehung, in der sie nicht nur zusammen leben, sondern auch zusammen arbeiten. Und nun startet auch heute Abend (27. Oktober) endlich um 20:15 Uhr ihre eigene Show "Der Hofnarr liebt die Queen". Wie das hinter den Kulissen fast reibungslos und mit viel Humor abläuft, erzählt Dennis im exklusiven Interview.

Der Hofnarr hat viel Herz Ich, Redakteurin Sophia, habe Tara und Dennis in Wien getroffen, wo sie sich auf ihre neue Show vorbereitet haben. Zwischen Fotoshootings plauderten die beiden über ihre Beziehung – und ich bekam ein paar pikante Details zu hören. Besonders charmant: Dennis erzählte, was er an Tara am meisten schätzt und warum sie für ihn "die Süßeste" ist.

Klick dich hier rein, um zu lesen, was Tara im exklusiven Interview gesagt hat Tara & Dennis in Love "Der Hofnarr liebt die Queen" – Der Umzug von Dennis nach Wien! 31.10.2025 • 09:50 Uhr

Der Hofnarr hat viel Herz Redakteurin: Was macht Tara für dich einzigartig? Dennis: Ich schätze wirklich sehr, dass sie immer so aufmerksam ist. Auch gegenüber meiner Familie. Meine Familie und Tara verstehen sich wirklich sehr gut. Ich geb mal ein Beispiel: meine Mutter hatte Geburtstag, aber Tara war schon Wochen davor am planen. Sie sieht und plant die ganze Situation immer Monate voraus. Sie hat wirklich ein sehr großes Herz. Nicht nur für mich und für meine Familie, sondern auch für die Freunde. Auch für die Fans oder für die Leute halt, die Tara verfolgen. Sie tut wirklich auf jede Nachricht auch Antworten. Ich brauche auch mal ein bisschen mehr Zeit, aber sie ist halt wirklich ständig am Handy und beantwortet Nachrichten oder Kommentare. Das schätze ich wirklich an ihr, weil das machen sehr wenige, dass sie das auch selbst machen. Redakteurin: Gibt es ein besonderes Merkmal? Etwas, was du besonders entzückend findest an ihr? Dennis: Also was ich wirklich sehr entzückend finde an ihr sind ihre Augen. Die hat sehr große wunderschöne Augen. Und natürlich ihre Haare. Das ist doch so iconic, so orange. Tara erkennst du von 50 Metern. Ich habe es mittlerweile gemerkt, Tara ist in Österreich wie Arnold Schwarzenegger, nur in Frau. Weil die berühmteste Person - in Mann - ist ja Arnold Schwarzenegger in Österreich. Tara hat eine Zielgruppe von 16 bis 60 oder 70. Das ist brutal. Letztes Mal waren wir auch in der Stadt, ich glaub das Pärchen war schon in Rente, geschätzt 65-70 Jahre alt und Tara wurde ganz normal erkannt. Das ist nicht ohne. Redakteurin: Passiert euch das öfter? Dennis: Ja, also wenn du mit Tara draußen bist in Österreich. Das ist echt schlimm.

Die Dreharbeiten zum "Sommerhaus der Stars" haben uns gestärkt. Dennis über den Dreh

Redakteurin: Wirst du auch erkannt? Dennis: Ab und zu mal, ja. Redakteurin: Wirst du in Deutschland öfter erkannt? Dennis: In Deutschland schon mehr, weil ich aus Deutschland komme. Aber Tara ist halt Tara. Wenn du neben ihr stehst, dann ist sie im Fokus, das ist für mich gar kein Problem. Ich bin wirklich sehr stolz auf sie, dass sie eine Persönlichkeit hier in Österreich ist. Das ist krass. Redakteurin: Ihr seid im "Sommerhaus der Stars" zu sehen, war das eine Beziehungsprobe, oder gings? Dennis: Für mich und Tara war es eigentlich keine Beziehungsprobe, sondern es hat unsere Beziehung irgendwie gestärkt sogar. Klar haben wir uns mal einmal, zweimal in die Haare bekommen drin, aber ich sag mal so, bei den anderen Pärchen war das täglich. Aber danach, wo die Dreharbeiten zu Ende waren, da haben wir mal eine Woche Pause gebraucht. Das ist echt nicht ohne.

Redakteurin: Und wie waren die Dreharbeiten zu eurer eigenen Show? Dennis: Die Dreharbeiten verlaufen auch nicht immer so wie wir es uns vorstellen. Wir bekommen uns auch mal in die Haare. Dann sind wir halt irgendwie angepisst oder verstritten und trotzdem musst du funktionieren. Wir zeigen das auch den Leuten. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Bei den letzten Dreharbeiten im Sommer, waren wir auf Mallorca, da habe ich mich ein bisschen daneben benommen. Tara war schon um 00:00 Uhr im Hotel, ich bin morgens besoffen erst heimgekommen, da hatten wir auch 2 Tage unsere Stressprobleme. Was ich natürlich auch verstehe. Redakteurin: Das heißt, du bist mehr Party als Tara? Dennis: Ja, also ich bin mehr Halli Galli. Tara wird dann mehr strenger, aber ist ne gute Mischung, weil ich brauch 'ne Person, die auch dagegen hält. Weil wenn ich keine Wand habe, dann laufe ich durch die Wand und fertig.

Mittagspause mit der Queen Nachdem Dennis seine letzten Antworten gegeben hatte, durfte er zurück in die Vorbereitung – und ich setzte mich mit Tara zum Essen zusammen. In der kleinen Küche vor der Maske gönnten wir uns ein Weckerl (Dennis, merk dir das – österreichisch für Brötchen) und plauderten noch ein wenig weiter.

