Der Hofnarr liebt die Queen - und zeigt es auch. Bild: Joyn / ATV

Am 27. Oktober startet die neue Show von Tara und Dennis - "Der Hofnarr liebt die Queen". Wer es nicht erwarten kann, hat nun die Möglichkeit, sich mit den Interviews schon mal ein Bild von den beiden Reality-Stars und gleichzeitig Verliebten machen zu können. Dieses Mal im Fokus: Queen Tara's strikte Klorollen Ordnung, ihre Beziehung mit Dennis und einem überraschenden "Forsthaus Rampensau" Rückblick.

Alle unter einem Dach Ich - Redakteurin Sophia - habe bereits mit Dennis über den Umzug nach Wien, die Herausforderungen und die schönen Seiten des Zusammenlebens und - Arbeitens geplaudert. Natürlich habe ich auch Tara befragt, um ihre Sicht der Dinge über ihre Beziehung zu erfahren.

Im Gespräch mit Reality-Queen Tara - "Das Klorollen Gate" Redakteurin Sophia: Seit du und Dennis zusammenlebt, was hat sich grob verändert bei euch? Gibt es Momente, wo dein Geduldsfaden auf den Prüfstand gestellt wird? Tara: Wir behalten viel privat. Aber das mit der Klobrille hab ich ihm gelernt. Dass er nicht nur die Klobrille, sondern auch den Klodeckel runtergeben muss. Ich hab ihm auch schon Videos geschickt auf Instagram, wo man immer mal wieder sieht, wo das Wasser überall hinspritzt, wenn man den Klodeckel nicht runter tut. Dass es sehr wichtig ist, den Klodeckel vor´m spülen runterzumachen. Redakteurin: Wie siehst du das mit der Klorolle? Gibt’s da ein strenges Reglement oder bist du da locker? Tara: (schnauft sehr sehr laut) Ich habe jetzt… phuuu die letzten Tage war die Klorolle mal wieder leer und ich habe mich geweigert sie aufzufüllen und sie steht jetzt nach Tagen immer noch daneben und ist immer noch nicht ... Redakteurin: Und wenn sie draufgesetzt wird, wird sie dann deiner Meinung nach richtig aufgesetzt oder gibt es dann sowieso kein "falsch", weil du einfach froh bist, dass sie drauf ist? Tara: Sie wird nicht draufgesetzt. Die steht da und wird halt so verwendet, bis ich es wieder mache (Anm. sie draufsetze). Ja, und manchmal, wenn er in der Nacht auf die Toilette geht, dann ist eben in der Früh Klobrille oben, Klodeckel oben und nicht runtergespült. Dann weiß ich immer ok, er war wieder im Halbschlaf auf der Toilette natürlich. Dennis nutzt die Chance in der wir gerade im Gespräch sind und verkündet uns laut, dass er jetzt die Toilette aufsucht. Dennis: Ich geh jetzt kacken. Wenn wir schon dabei sind.

Von der Rolle So ganz lassen wir uns aber nicht davon beirren und wünschen ihm viel Erfolg. Das Klorollenthema ist damit aber noch nicht beendet. Redakteurin: Aber grundsätzlich gäbe es schon ein richtig oder falsch beim Aufhängen der Klorolle? Tara: Ich glaube, er würde es nicht checken. Ich glaube, wenn er es halt zufällig richtig in der Hand hat, wäre es richtig, und wenn falsch, dann wäre es falsch. Redakteurin: Es ist nämlich tatsächlich ein Streitpunkt in vielen Beziehungen. Tara: Ja! Lev war im "Forsthaus Rampensau" ganz pingelig. Dann haben wir immer absichtlich die Klorolle wieder umgedreht, einfach um ihn zu ärgern. Er ist richtig ausgerastet und wir haben es immer wieder gemacht und dann hat er irgendwann das Ding weggenommen, damit wir es nicht mehr aufhängen können. Das hat ihn so fertig gemacht. Er dachte, er will lieber, das wir es gar nicht mehr aufhängen können. Dann habe ich irgendwoher so ein Stäbchen hergezaubert, und habe sie wieder verkehrt hingetan.