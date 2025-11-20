Erkennst du ihn wieder?
Felix Klare: So sah der "Tatort"-Star früher aus
Aktualisiert:
Seit nunmehr 17 Jahren kennen und lieben Krimi-Fans Schauspieler Felix Klare als "Tatort"-Kommissar Sebastian Bootz. In der Vergangenheit machte er jedoch auch in anderen Rollen eine Top-Figur - zum Beispiel als Schwiegersohn des Komponisten Richard Wagner ...
Der nächste "Tatort" mit Felix Klare läuft am 23. November um 20:15 Uhr
Mit seiner wilden Gelfrisur und dem verschmitzten Lächeln hätte sich Felix Klare (46) als junger Mann auch gut in einer Daily Soap gemacht. Stattdessen schlug er eine andere Karriere ein: Gerade einmal 30 Jahre alt war der 1978 in Heidelberg geborene erfolgreiche Theaterschauspieler, als er 2008 die Rolle des Stuttgarter "Tatort"-Ermittlers Sebastian Bootz übernahm. Die Figur ist bereits ein Jahr älter und feierte in der ersten Folge "Hart an der Grenze" seinen 31. Geburtstag. Immer noch jung für einen Hauptkommissar, weshalb ihn Kollege Thorsten Lannert, gespielt von Richy Müller (69), damals zunächst kritisch beäugte. Mittlerweile sind beide ein eingespieltes Team und ein paar Fältchen reicher. Auch ein paar Sorgenfalten sind darunter: Für ihren Fall "Lass sie gehen" hagelte es Kritik - Grund war die klischeehafte Darstellung des Dorflebens auf der Schwäbischen Alb.
Spannende Familiengeschichte
Als Felix Klare auf die Welt kam, hatten seine Eltern, ein Ärzte-Ehepaar, und älteren Geschwister bereits ein großes Abenteuer hinter sich: 1974 waren sie dank gefälschter Ausweispapiere über Prag nach Zürich geflohen. Anschließend kamen sie nach Heidelberg und schließlich München, wo Klare aufwuchs und sein Abitur machte. Sein Schauspielstudium führte ihn anschließend nach Berlin an die Ernst-Busch-Hochschule, es folgten Theater-Engagements in Berlin, Hamburg, Freiburg, München und Düsseldorf.
Wandelbare Optik
Die "Tatort"-Rolle machte ihn schließlich einem breiteren Publikum bekannt. Daneben spielte er zahlreiche weitere TV- und einige Kinorollen, darunter etwa den Dirigenten und Wagner-Schwiegersohn Franz Beidler (1872-1930) im deutsch-österreichischen TV-Historiendrama "Der Wagner-Clan. Eine Familiengeschichte" (2013). Darin bewies Klare, dass ihm auch Anzüge aus der Zeit um 1900 hervorragend stehen.
Privat ist der Schauspieler mit seiner Kollegin Zora Thiessen (44) glücklich, die er bereits als 14-Jähriger im Konfirmandenunterricht kennengelernt und mit der er vier Kinder hat.
