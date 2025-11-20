Felix Klare: So sah der "Tatort"-Star früher aus

Felix Klare ist ein wahrer "Tatort"-Liebling. Doch wie sah der Schauspieler früher aus?

Seit nunmehr 17 Jahren kennen und lieben Krimi-Fans Schauspieler Felix Klare als "Tatort"-Kommissar Sebastian Bootz. In der Vergangenheit machte er jedoch auch in anderen Rollen eine Top-Figur - zum Beispiel als Schwiegersohn des Komponisten Richard Wagner ...

Mit seiner wilden Gelfrisur und dem verschmitzten Lächeln hätte sich Felix Klare (46) als junger Mann auch gut in einer Daily Soap gemacht. Stattdessen schlug er eine andere Karriere ein: Gerade einmal 30 Jahre alt war der 1978 in Heidelberg geborene erfolgreiche Theaterschauspieler, als er 2008 die Rolle des Stuttgarter " Tatort "-Ermittlers Sebastian Bootz übernahm. Die Figur ist bereits ein Jahr älter und feierte in der ersten Folge "Hart an der Grenze" seinen 31. Geburtstag. Immer noch jung für einen Hauptkommissar, weshalb ihn Kollege Thorsten Lannert, gespielt von Richy Müller (69), damals zunächst kritisch beäugte. Mittlerweile sind beide ein eingespieltes Team und ein paar Fältchen reicher. Auch ein paar Sorgenfalten sind darunter: Für ihren Fall "Lass sie gehen" hagelte es Kritik - Grund war die klischeehafte Darstellung des Dorflebens auf der Schwäbischen Alb.

Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.

Spannende Familiengeschichte

Als Felix Klare auf die Welt kam, hatten seine Eltern, ein Ärzte-Ehepaar, und älteren Geschwister bereits ein großes Abenteuer hinter sich: 1974 waren sie dank gefälschter Ausweispapiere über Prag nach Zürich geflohen. Anschließend kamen sie nach Heidelberg und schließlich München, wo Klare aufwuchs und sein Abitur machte. Sein Schauspielstudium führte ihn anschließend nach Berlin an die Ernst-Busch-Hochschule, es folgten Theater-Engagements in Berlin, Hamburg, Freiburg, München und Düsseldorf.

Das könnte dich auch interessieren:

In "Meine Freundin Volker" wird Axel Milberg am Mittwoch zur Dragqueen

Eine Ära endet: So spannend wird der letzte "Tatort" mit Batic und Leitmayr

Bald müssen die Fans verzichten: "Tatort" und "Polizeiruf 110" gehen in die Sommerpause

"Tatort"-Star privat: Das ist die Frau an der Seite von Jasna Fritzi Bauer