Kult-Serie Comeback mit Sheldon? Das sagt Jim Parsons zu einem "The Big Bang Theory"-Reboot Aktualisiert: 31.10.2025 • 18:13 Uhr von C3 Newsroom Wird es ein "Big Bang Theory"-Reboot geben? Jim Parsons nimmt Stellung. Bild: IMAGO / NurPhoto

Seit dem Ende von "The Big Bang Theory" im Jahr 2019 hoffen Fans weltweit auf ein Wiedersehen mit dem genial-exzentrischen Sheldon Cooper. Was denkt Jim Parsons darüber?

Lust auf die kultigen Nerds von "Big Bang" bekommen? Die Comedy-Serie jetzt kostenlos auf Joyn streamen

Seit dem Serienfinale von "The Big Bang Theory" im Jahr 2019 wünschen sich viele Fans eine Rückkehr des legendären Physiker-Quartetts um Sheldon, Leonard, Penny & Co. - doch Jim Parsons (52), der mit seiner Rolle als Sheldon Cooper Fernsehgeschichte schrieb, hat diese Hoffnung nun endgültig gedämpft. In einem Interview mit dem Entertainmen-Magazin "Us Weekly" erklärte der Schauspieler:

Ich kann es mir nicht vorstellen. Nun, ich könnte es mir vorstellen, aber nein, ich stelle es mir nicht vor. Jim Parsons

Mit dieser charmant-ironischen Absage macht der 52-Jährige klar: Ein Reboot der Kult-Serie ist für ihn aktuell kein Thema. Schade!

Jim Parsons hat die Zeit am Set genossen Dabei blickt der vierfache Emmy-Gewinner dankbar auf die gemeinsame Zeit zurück. Besonders die Anfänge seien unvergesslich gewesen, erzählt er. Nach nur sieben Episoden der ersten Staffel legte der Autorenstreik in Hollywood die Produktion lahm - ein Moment, der das junge Ensemble zutiefst verunsicherte. "Wir hatten bereits so viel Freude an der Arbeit und wussten, dass wir an etwas Besonderem beteiligt waren. Es hätte das frühzeitige Ende der Show bedeuten können", erinnert sich Parsons. Doch das Gegenteil war der Fall: Die Wiederholungen während des Streiks machten die Serie noch populärer - und legten den Grundstein für den späteren Welterfolg. Das könnte dich auch interessieren: Was macht eigentlich Leonard aus "The Big Bang Theory" heute? "Spoiler Alarm": Sheldon Cooper aus "The Big Bang Theory" von einer ganz anderen Seite "The Big Bang Theory"-Geheimnis gelüftet: So lautet Pennys wirklicher Nachname.

Jim Parsons in prominenter Filmrolle Film ansehen Tragikomödie Spoiler Alarm Verfügbar auf Joyn 107:53 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen