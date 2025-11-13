"The Taste" 2025 total vegan: Wer muss nach Woche 4 gehen?

In der letzten Woche wurde Kandidatin Sandra von Steffen Henssler in sein Team Grün gebuzzert und bekam von Alexander Herrmann seinen "Juwel" übergeben. Mit 14 Teilnehmer:innen geht es in die vierte Woche von "The Taste" und dieses Mal wird es komplett vegan.

Diese Woche wird rein pflanzlich Woche 4 startet bei "The Taste" mit einem Raunen, denn das Thema ist "vegan". Steffen Henssler drückt es digital aus und würde "am liebsten direkt weiterwischen". Der Spitzenkoch und Leader von Team Grün will beim Kochen nicht darüber nachdenken müssen, was er alles nicht verwenden darf. Kollegin Elif Oksan gibt zu, dass sie sich mit veganem Kochen auch noch nicht länger auseinandergesetzt hat. Tim Raue sieht das etwas anders: "Wir kochen heute ohne alles, was in meiner Küche normalerweise für Geschmack, Spaß und Freude sorgt", bringt es der Juror für sich auf den Punkt. Doch der ehrgeizige Raue lässt sich von der Challenge nicht ausbremsen. Kollege Alexander Herrmann kämpft weniger mit den begrenzten Zutaten als mit dem übermäßigen Gehorsam seiner Schützlinge Leo und Cyrill: "Ich muss die Fesseln sprengen, die um ihr Herz sind, aber dafür brauche ich einen Vorschlaghammer." Wie ein Hammer trifft Leo dann auch Herrmanns Entscheidung, dass Cyrills Löffel rausgeht. "Von allen Team-Köchen konnte ich heute meine Enttäuschung am wenigsten verbergen", gibt der junge Profikoch zu.

Erster veganer Sternekoch als Gastjuror bei "The Taste" Über die Skepsis gegenüber seiner Küche dürfte Gast-Juror und -Coach Ricky Saward nur müde lächeln. Er ist der erste vegane Sternekoch weltweit und leitet in Frankfurt am Main das vegane Sternerestaurant "Seven Swans". Doch unter den "The Taste"-Teilnehmer:innen gibt es auch Fans der veganen Küche. Profiköchin Nicole hat sich zu dem Thema extra weiterbilden lassen und freut sich auf die Herausforderung, ganz ohne Fleisch und ohne jegliche tierischen Produkte zu kochen.

Es "schallert" und "ballert" bei den "The Taste"-Kandidat:innen Sandra und Criss Tim Raue schickt den Löffel von Profiköchin Anne raus, der von Ricky Saward zum stärksten veganen Löffel aller Teams gekrönt wird. Sein Urteil zum geflämmten und gepickelten Staudensellerie: "Edgy. Sehr grenzwertig, aber ich bin ein Fan davon!" Den schwächsten Löffel reicht dagegen Steffen Henssler mit der veganen Kreation von Toni ein. Zum Aus seines Schützlings sagt der Spitzen-Coach bestimmt: "Toni und Steffen, das ist noch nicht zu Ende!" Weiter geht es mit dem Solo-Kochen zum Thema "Klassiker der veganen Küche". Bei Tofu, Kichererbsen und Salat macht niemand Luftsprünge, aber Ricky Saward merkt an: "Unbeliebte Produkte kurbeln die Kreativität an." Kandidat Alfred verrät direkt, dass er in seinem Leben noch nie Tofu bestellt habe und Tim Raue lässt beiläufig fallen, dass er Kichererbsen hasse. Leo strahlt: "So ein tolles Thema, das habe ich mir von Anfang an gewünscht. Not." Sandra dagegen ist hoch motiviert und hofft, dass ihr veganer Löffel "richtig schallert", während Criss hofft, dass seiner "ballert". Team-Work wird bei allen großgeschrieben und vor allem die Bromance von Leo und Cyrill wächst weiter. "Wir sind ein Herz und eine Seele und wollen das bis zum Finale so durchziehen", beteuern die beiden. Alfred findet, sein Räuchertofu "schaut aus wie ein Leberkas" und er gehe heute erhobenen Hauptes in die Verkostung. Beim Urteil der Jury, lässt er seinen Kopf aber schnell wieder sinken, denn die Kritiken sind eher schlecht. Das einstimmige Urteil: viel zu viel Sesam. Leo dagegen sahnt richtig ab. Gleich drei Goldsterne regnet es für den jungen Profi - von Steffen Henssler, Tim Raue und Alexander Herrmann. Seine Aubergine mit Kichererbsen und Karotte findet Raue "nicht weniger als herausragend".

Kann sich „The Taste”-Kandidat Alfred noch retten? Elif Oksan gibt ihren goldenen Stern an Eva, deren Löffel sie an einen Spitzen-Inder in Dubai erinnert. Ihren roten Stern gibt die Jurorin an Alfred. Auch Kandidatin Nicole erhält einen roten Stern von Alexander Herrmann und Mike muss für sein missglücktes Tofu-Risotto gleich zwei davon einstecken. Tim Raues vernichtendes Urteil:

Du wärst heute lieber im Bett geblieben. Tim Raue zu Mike

Während Alexander Herrmann und Steffen Henssler mit ihren Team-Mitgliedern ums Entscheidungskochen herumkommen, machen sich Elif Oksan, mit Nicole und Mike, und Tim Raue, mit Alfred, auf den Weg in die Küche. Ricky Saward macht es den "The Taste"-Teams nicht leicht und präsentiert zur Auswahl pechschwarzen Knoblauch, Walnüsse und Kiefernzapfen, alles monatelang fermentiert und bei rund 60 Grad erhitzt. Das Aroma: irgendwo zwischen Anis und Lakritz. Alfreds erster Eindruck: "Das kann nur Sch**** werden." Der Youngster ist extrem nervös und kämpft ebenso mit seiner Aufregung wie Tim Raue mit seiner wachsenden Aggression. Geduld ist nicht sein zweiter Vorname. Während Elif Oksan das Motto ausgibt: "One team, one dream", scheint das von Raue zu lauten: Nur unter Druck entstehen Diamanten. Am Ende landen die Löffel aus Team Blau auf Platz 1 und 2. Der Kiefernzapfen auf Wassermelone („sehr clever“) von Mike und der Knoblauch-Karamell-Cheesecake („krass“) von Nicole können Star-Koch Ricky Saward mehr überzeugen.