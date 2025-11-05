Erlebe Wahnsinns-Auftritte hautnah!
Bei den Live-Shows dabei sein? So kommst du an Tickets für "The Voice of Germany" 2025
Aktualisiert:von Martin Meyer
Du willst die Talente von "The Voice of Germany" 2025 live singen hören? Hier erfährst du, wie du Tickets bekommen kannst.
Streame die Folgen von "The Voice of Germany" hier auf Joyn!
Wo kann ich Tickets für "The Voice of Germany" kaufen?
Den exklusiven Online-Verkauf für die Shows von "The Voice of Germany" findest du unter https://tvtickets.de/tvog. Hier siehst du auch immer, ob noch Tickets verfügbar sind.
Die Karten für die Live-Shows sind ab 5. November um 12 Uhr erhältlich. Dann heißt es schnell sein. Die Plätze im Halbfinale und Finale sind begrenzt und in der Regel sehr schnell vergriffen.
Du willst live dabei sein? Dann ab zum Ticketshop!
Die beiden Shows sind die einzige Chance 2025 noch im Studio mit dabei zu sein. Dann kannst du die Coaches und die Talente aus nächster Nähe erleben.
Spektakuläre Auftritte erwarten dich:
Du kannst dir auch über den eTicker einen Ticket-Alarm einrichten, um immer rechtzeitig benachrichtigt zu werden, wenn es wieder neue Karten zu kaufen gibt. Alle weiteren Details findest du bei tvtickets.de.
Das musst du vor dem Ticketkauf für "The Voice of Germany" beachten
Um ein Ticket kaufen zu können, musst du dich einmalig bei tvtickets registrieren. Am besten machst du das bereits, bevor der Verkauf startet. Die Tickets sind oft sehr schnell weg. Eine schnellstmögliche Buchung kann (vor allem bei den Live-Shows) entscheidend sein. Wenn du dich schon im Vorfeld registriert hast, sparst du dir wertvolle Zeit beim Buchen.
Das Mindestalter für den Eintritt beträgt zehn Jahre. Kinder müssen in Begleitung ihrer Eltern sein.
Schau hier die aktuelle Folge:
Ins Studio dürfen folgende Gegenstände nicht mitgenommen werden
Jacken
Taschen
Handys
Fotoapparate
Fan-Shirts
Banner, Plakate etc.
Hier findest du alle Infos zu Tickets für "The Voice Kids".
Mehr entdecken
Klare Worte an Täter
Nach Schüssen auf ihr Büro: Weiß Shirin David, wer dahintersteckt?
Auftritt fürs Herz
"Jar Of Hearts"-Performance sorgt für feuchte Coach-Augen
Letzte Battles in Folge 12
"Krasseste Performance, die ich gesehen hab!" Bernarda und Clifford reißen Studio ab
Dschungel-Hit
Keule und Tobias fackeln mit Guns'n'Roses-Klassiker die Bühne ab
Keine Folge verpassen!
Wann läuft "The Voice of Germany" 2025? Alle Sendetermine der Staffel
Vorteil für die Teamfights
Neue Regel bei "The Voice": Das steckt hinter den "Battles of the Night"
Harte Konkurrenz
"The Voice": Wer ist raus? Diese Talents haben die Coaches noch im Team
Feuerwerk der Gefühle
Greta und Marvin berühren Cros Herz bei "The Voice": "Ich hab fast geheult!"
Ein Kampf gegen die All-Stars
Dustin, Jonas und Maël bringen Cro bei "The Voice"-Battle zum Schwärmen