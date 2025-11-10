Unvergessliche "The Voice of Germany"-Auftritte: Alle "Battles of the Night"

Vorteil für die Teamfights
Eine neue Regel bei "The Voice of Germany" mischt gleich zwei Show-Phasen auf. Wer ein "Battle of the Night" gewinnt, bekommt auch für die Teamfights einen großen Vorteil. Wir erklären dir alle Details dazu und zeigen die umwerfenden Auftritte, die gewonnen haben.
Was sind die "Battles of the Night"?
Noch mehr Spannung in den Battles! Bei der 15. Staffel von "The Voice of Germany" gibt es eine neue Regel, die eine weitreichende Entscheidung beinhaltet. In jeder Battle-Folge ist ein Gast-Coach mit dabei. Cro, Joy Denalane, Tim Bendzko und Alvaro Soler schauen und hören ganz genau hin und wählen am Ende der Folge den Auftritt, der ihnen am besten gefallen hat zum "Battle of the Night".
Die glücklichen Talente, die damit ausgezeichnet werden, dürfen dann noch mal eine Zugabe geben. Außerdem holen sie gleichzeitig einen Vorteil für ihren Coach für die Teamfights.
Schau dir hier aktuelle "The Voice"-Folge auf Joyn an!
Diesen Vorteil bringen die "Battles of the Night" in den Teamfights
Dort tritt jedes Team mit neun Talenten an und der Kampf um die vier Hot Seats beginnt. Wer einen der Plätze ins Halbfinale haben will, muss die Person herausfordern, die darauf sitzt. Es geht also Talent gegen Talent. Ein Voting-Block im Studio, der aus ehemaligen "The Voice"-Teilnehmer:innen besteht, fällt jeweils die Entscheidung, wer weiterkommt und wer ausscheidet.
Mit dem "Battle of the Night"-Award können die Coaches eine Herausforderung ihres Talents blockieren. Das herausfordernde Team muss dann gegen eine andere Person antreten. So kann man ein Talent einmalig schützen. Das kann für den Halbfinal-Einzug entscheidend sein. Die Coaches müssen genau überlegen, wann sie diesen Joker verwenden wollen, denn schon beim folgenden Auftritt kann das Talent erneut herausgefordert werden.
Welche Auftritte wurden zum "Battle of the Night" gekürt?
In insgesamt vier Battle-Folgen wurde jeweils ein "Battle of the Night" gekürt. Hier siehst du, wer das geschafft hat und kannst dir die spektakulären Auftritte noch einmal anschauen:
"The Voice of Germany" läuft jetzt immer freitags um 20:15 Uhr in SAT.1 sowie online im Livestream auf Joyn. Nach der Ausstrahlung kannst du alle Folgen kostenlos auf Joyn sehen. Alle Sendezeiten im Überblick.
