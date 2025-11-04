Gute Nachrichten für Fans von "TV Total": Sebastian Pufpaff macht weiter. Die entsprechende Vertragsunterzeichnung hat die Produktionsfirma Brainpool heute bekanntgegeben.

Nächste Woche jährt sich Sebastian Pufpaffs Übernahme von "TV Total" zum vierten Mal. Seit dem 10. November 2021 führt er die von Stefan Raab ins Leben gerufene Show erfolgreich fort. Und die Erfolgsgeschichte geht weiter: Brainpool, die Produktionsfirma hinter "TV Total", hat den Exklusivvertrag mit Pufpaff um drei Jahre bis 2028 verlängert.

Gleich heute gibt es die nächste Folge auf ProSieben - oder im Joyn Livestream.