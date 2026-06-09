"Skandal im Sperrbezirk" Andrea Kiewel singt im "ZDF-Fernsehgarten" "Skandal im Sperrbezirk" - doch der Song ist umstritten Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Julia W. Andrea Kiewel feiert in diesem Jahr 40 Jahre "ZDF-Fernsehgarten". Bild: Imago Images / DeFodi Images

Schon zu Beginn des "ZDF-Fernsehgartens" am 7. Juni überraschte Andrea Kiewel mit einer spontanen Gesangseinlage. Dahinter steckt allerdings mehr als gute Laune, denn: Die Debatte um den Song schlug zuletzt hohe Wellen.

Normalerweise singen im "ZDF-Fernsehgarten" die Gäste und Gästinnen, nicht die Moderatorin. Am 7. Juni begrüßte Andrea "Kiwi" Kiewel ihre Zuschauer:innen auf dem Mainzer Lerchenberg jedoch selbst mit einer kleinen Gesangseinlage und stimmte einen der bekanntesten deutschen Partyhits an.

Der nächste "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag, den 14. Juni Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 12:00 Uhr • ZDF-Fernsehgarten "ZDF-Fernsehgarten" im kostenlosen ZDF-Livestream auf Joyn Verfügbar auf Joyn 120 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Kiewel singt umstrittenen Song "In München steht ein Hofbräuhaus, doch Freudenhäuser müssen raus. Damit in dieser schönen Stadt, das Laster keine Chance hat", sang Kiewel laut dem Portal "t-online" auf der ZDF-Bühne. Das Publikum erkannte den Titel sofort - und hatte auf Kiwis Nachfrage sogar die berühmte Telefonnummer "zweiunddreißig-sechzehn-acht" aus dem Song parat. Ganz zufällig stimmte Kiewel den Song nicht an: Zu den Gästen der Ausgabe "Vier-Jahrzehnte-Mix" gehörte unter anderem die Spider Murphy Gang, die Anfang der 1980er-Jahre mit "Skandal im Sperrbezirk" einen ihrer größten Erfolge feierte. Doch der Song ist nicht unumstritten - und stand zuletzt im Fokus einer öffentlichen Diskussion.