Astaire-Biopic vor dem Aus? Witwe blockiert Film mit Tom Hollands

Film vor dem Aus? Biopic mit Tom Holland droht zu scheitern: Fred Astaires Witwe stellt sich gegen Projekt Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Julia W. Tom Holland sollte Fred Astaire verkörpern - doch das Projekt droht zu scheitern. Bild: Imago Images / NurPhoto

Tom Holland - einer der angesagtesten Schauspieler Hollywoods - soll Fred Astaire spielen. Doch nun droht die Witwe der Tänzer-Legende mit rechtlichen Schritten - und stellt das gesamte Projekt infrage.

Fred Astaire (1899-1987) gilt als einer der prägendsten Künstler des amerikanischen Tanz- und Musicalfilms. Seine unverkennbare Eleganz machten ihn zu einer Ikone, deren Karriere sich über mehr als sieben Jahrzehnte erstreckte. Ein Film über die legendäre Hollywood-Ikone – mit Tom Holland in der Hauptrolle – ist seit Jahren in Arbeit. Doch das geplante Biopic droht zu scheitern, bevor die Dreharbeiten überhaupt begonnen haben.

Er prägte den US-amerikanischen Tanz- und Musical-Film wie kaum ein anderer. Bild: Imago Images / Everett Collection

Witwe stellt sich gegen Projekt Wie das Magazin "TMZ" berichtet, hat Robyn Astaire - die 81-jährige Witwe des 1987 verstorbenen Künstlers - den Produzenten ein rechtliches Schreiben zukommen lassen, in dem sie unmissverständlich erklärt, dass niemand aus dem Astaire-Nachlass dem Projekt zugestimmt habe. Der Brief, adressiert an Produzentin Amy Pascal, lässt keinen Interpretationsspielraum. Robyn Astaire betont darin, sie habe keine Genehmigung erteilt – und werde sie auch nicht erteilen.