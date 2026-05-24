Heuer 40-jähriges Jubiläum
Gute Laune und Koch-Battle beim "ZDF-Fernsehgarten": Das sind heute die Gäste
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Andrea Kiewel lädt wieder zu guter Laune und Musik aus dem Studio ein. Welche Stars sind heute, am 24. Mai, im "ZDF-Fernsehgarten" zu Gast?
Am Freitag musste Andrea "Kiwi" Kiewel kurzfristig ihren Auftritt in der Talk-Show "DAS! Rote Sofa" absagen. Heute steht die Moderatorin wieder von 12 bis 14 Uhr für den "ZDF-Fernsehgarten" vor der Kamera. Und die Gästeliste klingt sehr vielversprechend.
"ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag, den 24. Mai
Heute im Programm bei "Kiwi": Viel Musik und eine "Koch-Battle"
Das sind die Gäste beim "ZDF-Fernsehgarten" am 24. Mai 2026
Zwei Stunden lang führt die Moderatorin dabei wieder durch die heutige Show mit dem Motto "Koch-Battle" und heißt in ihrem abwechslungsreichen Programm zahlreiche Gäste willkommen.
Hier die Gäste auf einen Blick:
- Nelson Müller
- Zora Klipp
- Johann Lafer
- Sonya Kraus
- Özcan Cosar
- Yael Adler
- Lordi
- Gipsy Kings feat. Tonino Baliardo
- The Dark Tenor x Patricia Kelly
- Ohio Express
- Sonia Liebing
- Joey Heindle
- Francine Jordi
- Aditotoro x paulomuc
- Johnny Logan
"ZDF-Fernsehgarten": Sei dabei!
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