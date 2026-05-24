Gute Laune und Koch-Battle beim "ZDF-Fernsehgarten": Das sind heute die Gäste

Der von Andrea Kiewel moderierte "ZDF-Fernsehgarten" steht heute unter dem Motto "Koch-Battle".

Andrea Kiewel lädt wieder zu guter Laune und Musik aus dem Studio ein. Welche Stars sind heute, am 24. Mai, im "ZDF-Fernsehgarten" zu Gast?

Am Freitag musste Andrea "Kiwi" Kiewel kurzfristig ihren Auftritt in der Talk-Show "DAS! Rote Sofa" absagen. Heute steht die Moderatorin wieder von 12 bis 14 Uhr für den " ZDF- Fernsehgarten " vor der Kamera. Und die Gästeliste klingt sehr vielversprechend.

Das sind die Gäste beim "ZDF-Fernsehgarten" am 24. Mai 2026

Zwei Stunden lang führt die Moderatorin dabei wieder durch die heutige Show mit dem Motto "Koch-Battle" und heißt in ihrem abwechslungsreichen Programm zahlreiche Gäste willkommen.

Hier die Gäste auf einen Blick:

- Nelson Müller

- Zora Klipp

- Johann Lafer

- Sonya Kraus

- Özcan Cosar

- Yael Adler

- Lordi

- Gipsy Kings feat. Tonino Baliardo

- The Dark Tenor x Patricia Kelly

- Ohio Express

- Sonia Liebing

- Joey Heindle

- Francine Jordi

- Aditotoro x paulomuc

- Johnny Logan