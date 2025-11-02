Mörderischer Partyplaner? Impro-Debüt für Bill Kaulitz: Wird er im "Live-Krimi-Dinner" von ARD und ORF zum mörderischen Partyplaner? Veröffentlicht: 02.11.2025 • 08:53 Uhr von Julia W. Am 22. November bringt Bill Kaulitz als Partyplaner Angel jede Menge Energie in das TV-Experiment "Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner". Bild: ARD Degeto Film / ORF / Constantin E

Mord statt Musik: Bill Kaulitz wagt ein neues Abenteuer im Fernsehen – als Partyplaner Angel im interaktiven TV-Experiment "Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner" von ARD und ORF. Aber ist er nur ein exzentrischer Eventorganisator - oder gar der Mörder?

"Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner": Am 22. November im Ersten ... oder ab 20:15 Uhr im ARD-Livestream auf Joyn

Wenn Bill Kaulitz etwas macht, dann mit vollem Einsatz: Nach Heidi Klums Halloween-Party in New York zurück, steht der Tokio-Hotel-Frontmann demnächst auf einer ganz anderen Bühne: dem ersten "Live-Krimi-Dinner" von ARD und ORF. Am 22. November verwandelt er sich dafür in "Angel", einen exzentrischen Partyplaner, den Glamour, Chaos – und möglicherweise einen Hauch von Gefahr – umgibt, und die Gäste in ein Schloss einlädt, das zur Kulisse eines Verbrechens wird. "Ich freue mich riesig, den Partyplaner Angel spielen zu dürfen. Es ist eine völlig neue Herausforderung, auf die ich unglaublich gespannt bin und vor der ich großen Respekt habe", sagt Kaulitz in einer Pressemitteilung der ARD. Und weiter: "Ich glaube, das wird ein sehr einzigartiger TV-Moment."

Zwei "Tatort"-Stars sind mit dabei "Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner" mischt Schauspiel, Impro-Theater und Zuschauer:innen-Beteiligung. Statt eines fertigen Scripts improvisieren die Stars – das Publikum entscheidet per Telefon-Voting, wer als Mörder:in enttarnt wird. Die Story: Eine glamouröse Geburtstagsfeier für einen Brettspiel-Magnaten Maximilian Kampstahl wird zum Desaster, als plötzlich ein Schuss fällt. Kampstahl liegt tot am Boden. Jeder Gast ist ein potenzieller Täter, jeder Blick ein möglicher Hinweis. Neben Kaulitz stehen Schwergewichte der TV-Unterhaltung auf der Bühne: Die "Tatort"-Stars Axel Prahl und Jan Josef Liefers führen als Spielleiter durch den Abend, während Uwe Ochsenknecht, Martina Hill, Max Giermann, Annette Frier, Verena Altenberger, Serkan Kaya und Jürgen Maurer die Rollen der mordverdächtigen Gäst:innen verkörpern.

Nicht Kaulitz' erste Schauspiel-Erfahrung Für Kaulitz ist das "Live-Krimi-Dinner" nicht der erste Ausflug in die Schauspielerei. 2025 stand er für die ZDF-Serie "Späti" vor der Kamera. Zuvor gab er sein Schauspiel-Debüt im brutalen Horror-Slasher "Brute 1986". Auch interessant: Bill Kaulitz doch nicht in neuer ZDF-Serie "The Comeback" - das ist der Grund Während Fans nun gespannt Kaulitz’ Live-Debüt als Impro-Entertainer erwarten, bleibt eine Frage offen: Wird der Tokio-Hotel-Musiker das Publikum in die Irre führen - oder auf die richtige Spur bringen? Antwort gibt es am 22. November ab 20.15 Uhr in ARD und ORF - und im Livestream auf Joyn.