Beziehung mit TV-Kommissarin "Landkrimi"-Star Hary Prinz: Seine frühere Liebe ist keine Unbekannte Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Franziska Hursach Von 2003 bis 2008 führte Krimistar Hary Prinz (l.) eine Beziehung mit Schauspielkollegin Lilian Klebow (l.). Bild: imago/SKATA

Obwohl Hary Prinz zu den bekanntesten Krimi-Stars im deutschsprachigen Fernsehen gehört, ist über sein Privatleben kaum etwas bekannt. Das war früher jedoch anders - er war einst mit einer prominenten Schauspielkollegin liiert.

Hary Prinz gehört seit Jahren zu den prägenden Gesichtern des österreichischen Fernsehens und ist auch beim deutschen Publikum fest etabliert. Besonders durch die sogenannten Landkrimis ist er regelmäßig in der ARD zu sehen. Zudem ermittelt er seit Langem in der ZDF-Reihe "Die Toten vom Bodensee" als Kriminal-Chefinspektor Thomas Komlatschek.

Abseits der Kameras: Hary Prinz schützt sein Privatleben Seine Privatangelegenheiten hält der Schauspieler jedoch bewusst zurück. Seit 2009 ist der TV-Star mit Britta Rücker liiert, die er später heiratete und mit der er eine Familie gründete. In einem Interview aus dem Jahr 2018 erklärte er dem "Liebenswert Magazin", was ihm im Leben besonders wichtig ist: "Meine Frau, meine Kinder und meine Freunde”. Mehr verriet der 60-Jährige nicht. Doch das war nicht immer so. Zwischen 2003 und 2008 führte Hary Prinz eine Beziehung mit einer Kollegin, die selbst deutschlandweit bekannt ist. Damals war er mit Lilian Klebow liiert, die vor allem durch ihre Rolle als Kommissarin Penny Lanz in der Serie "SOKO Donau" einem breiten Publikum berühmt wurde. Die Schauspielerin gehört dort seit fast zwei Jahrzehnten zum festen Ensemble.

Hary Prinz und Lilian Klebow: Warum die Beziehung zerbrach Auch Hary Prinz stand mehrfach für die Krimireihe vor der Kamera. Trotz der gemeinsamen Leidenschaft für den Beruf hielt die Beziehung nicht dauerhaft. Später sprach Lilian Klebow offen über die Gründe für das Liebes-Aus. Gegenüber dem Portal "oe24.com" erklärte sie:

Das kam nicht von heute auf morgen. Es war ein langsamer Prozess. Lilian Klebow über die Trennung

Weiter gab sie zu: "Denn selbst Nomaden wie wir Schauspieler sehnen sich insgeheim nach etwas, wie einem geregelten Alltag. Den konnten wir uns nicht bieten”. Nach der Trennung fanden beide ihr privates Glück neu. Lilian Klebow ist seit 2011 mit Schauspielkollegen Erich Altenkopf verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: eine Tochter, geboren im März 2014, sowie einen Sohn, der im Januar 2017 zur Welt kam.