Mister "Terra X": So sah Harald Lesch früher aus

Komplexe Sachverhalte einfach erklären. Das ist seit Jahrzehnten das Steckenpferd von Harald Lesch. Seit 2008 moderiert er "Terra X"-Sendungen im ZDF. Wie der Astrophysik-Professor vor etwa 25 Jahren aussah, siehst du hier.

Er sei nach wie vor ein Dorftyp, sagte Harald Lesch vor Jahren in einem Interview mit der Agentur teleschau. "Ich mag die Idylle, bin Pfeifenraucher und halte gerne den Ball flach." Vielleicht ist das der Grund, warum der Astrophysiker eine erfolgreiche TV-Karriere hingelegt hat. Lesch referiert stets ohne kompliziertes "Fachchinesisch".

Seit 2008 kennt man ihn als Moderator von zahlreichen Wissenssendungen im ZDF, zunächst im Format "Abenteuer Forschung". Der Physikprofessor klärt mit der Macht der Fakten darüber auf, wie unsere Welt funktioniert und was sie gefährdet. Dabei verzichtet Harald Lesch gerne auf Grafiken, Bilder und sonstige Hilfsmittel. Nur so könne er sich selbst beweisen, dass er "etwas wirklich verstanden habe", sagte Lesch über seine Methode, "Wenn das so ist, kann ich jeden Sachverhalt in Alltagssprache erklären."

Mit Alltagssprache ist Harald Lesch auch aufgewachsen. Sein Vater war Starkstrom-Elektriker, die Mutter Hausfrau, dazu hatten sie eine Gaststätte und er war das Kneipenkind. Seine schulischen Leistungen in Mathematik waren übrigens alles andere als berauschend. Schnee von gestern: Lesch ist seit 30 Jahren Professor für Astrophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.