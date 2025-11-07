TV-Ära endet Nach Fan-Kritik: MDR wird Roland Kaisers "Kaisermania" nicht mehr übertragen Aktualisiert: Vor 24 Minuten von C3 Newsroom Roland Kaiser beim "Schlagerbooom 2025". Bild: 2024 Getty Images/Gerald Matzka

Die Open-Air-Reihe "Kaisermania" mit Schlagerstar Roland Kaiser wird ab Sommer 2026 nicht mehr live im Fernsehen übertragen. Grund sind offenbar technische Probleme.

TV-Aus nach langjähriger Zusammenarbeit Seit 2004 pilgern Schlager-Fans an das Dresdner Elbufer, wenn Roland Kaiser zum legendären Open-Air lädt. Der MDR brachte "Kaisermania" seit 2011 (mit Ausnahme von 2012) live ins Wohnzimmer von Millionen Zuschauer:innen. Doch damit ist nun Schluss: "Ab 2026 wird es keine MDR-Liveübertragung der 'Kaisermania' mehr geben. Diese Entscheidung trafen der Künstler und sein Veranstalter gemeinsam, nachdem es in der Vergangenheit wiederholt Kritik an der TV-Tonqualität gegeben hatte", heißt es in der offiziellen Mitteilung, die schlagerprofis.de veröffentlichte. Dazu wird erklärt: "Während das Live-Erlebnis für das Publikum vor Ort stets ein musikalisches Highlight war, konnte dies im Fernsehen dagegen leider nicht in derselben Qualität vermittelt werden."

Kritik am Sound: Fans enttäuscht Während der letzten "Kaisermania" häuften sich auf der Plattform X (vormals Twitter) Beschwerden über den Ton der Live-Sendung. Was vor Ort für Gänsehaut sorgte, klang im Fernsehen unausgewogen - blecherner Stimmklang, leise Instrumente und schwache Audioqualität. Ein MDR-Sprecher nahm damals gegenüber Ippen.Media Stellung: "Das Signal aus Dresden geht sauber raus. Wir haben momentan keine Erklärung dafür, warum es bei manchen Zuschauern zu Problemen kommt. Wir gehen dem Ganzen aber nach." Auch der Veranstalter Semmel Concerts reagierte nach der letzten Show auf Facebook. In dem Beitrag heißt es: "Kaum ein nationaler oder internationaler Künstler lässt heute noch zu, dass ein Konzert, bei dem alles live gespielt wird, zeitgleich und ohne Nachbearbeitung im Fernsehen gezeigt wird." Man danke für die vielen positiven Rückmeldungen, nehme die Kritik jedoch ernst. Künftig bleibt "Kaisermania" ein echtes Live-Erlebnis, das die Nachfrage nach Tickets sicher weiter ankurbeln wird.