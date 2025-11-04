Neue Herausforderungen warten
"Willkommen bei den Reimanns": Sonne, Strand und Abenteuer in der neuen Staffel
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
Am 9. November startet die neue Staffel der Doku-Soap "Willkommen bei den Reimanns" bei Kabel Eins und auf Joyn. Schon jetzt können sich die Fans wieder auf exklusive und spannende Einblicke in das Leben der beliebten Auswandererfamilie freuen.
Ganze Folgen von "Willkommen bei den Reimanns"
"Willkommen bei den Reimanns": Konny und Manu entdecken Barbados - neue Abenteuer ab dem 9. November
Konny (70) und Manu Reimann (57) sind seit über zwei Jahrzehnten das Traumpaar der deutschen Auswandererszene. 2003 gaben sie sich in Las Vegas das Jawort, und nur ein Jahr später wagten sie den großen Schritt: Sie wanderten in die Vereinigten Staaten aus und gründeten in Gainesville, Texas, ihr erstes eigenes Paradies: Konny Island II. Mit ihren Abenteuern in "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" eroberten sie nicht nur die Herzen des Publikums, sondern wurden auch zu den bekanntesten Auswanderern Deutschlands.
Seit 2022 begleiten die Fans der Familie die beiden Auswanderer regelmäßig bei ihren Abenteuern in der Doku-Soap "Willkommen bei den Reimanns" bei Kabel Eins. Hier zeigen Konny und Manu hautnah, wie sie ihr Leben in der Ferne gestalten. Ob beim Bau der Dachterrasse ihres Beachhouses, bei Reparaturen ihres alten Schulbusses oder bei neuen verrückten Projekten - Konny packt überall mit an und scheut keine Herausforderung. Und wenn es einmal knifflig wird, steht Manu ihrem Ehepartner mit Rat, Tat und guter Laune zur Seite.
Und auch die neue Staffel verspricht wieder viele spannende Einblicke in das Leben der Auswanderer-Familie. Sonne, Strand und ein Hauch von Abenteuer: Konny und Manu Reimann sind begeistert von Barbados. "Das könnte eine Insel für die Zukunft sein", schwärmt Konny. Während Strandbars, Palmen und karibisches Flair locken, denkt das Paar sogar darüber nach, ein Haus zu besichtigen. Eigentlich sollte es nur ein Urlaub werden - doch die Karibik hat mehr zu bieten, als die Reimanns erwartet hatten.
Ob sie tatsächlich dort ein neues Zuhause finden, das erfährst du in der neuen Staffel von "Willkommen bei den Reimanns" ab dem 9. November immer sonntags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und kostenlos im Livestream auf Joyn.
Die neue Staffel "Willkommen bei den Reimanns" ab dem 9. November, sonntags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn
