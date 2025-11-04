Qualitätssprung
ZDF schaltet mehrere Sender ab - so kannst du deine Lieblingssendungen weiterhin sehen
Aktualisiert:von Lena Maier, Martin Meyer
Gleich fünf TV-Sender werden am 18. November 2025 eingestellt. Das ZDF beendet die Ausstrahlung des SD-Programms. Wie du sie weiterhin kostenlos sehen kannst, erfährst du hier.
Umstellung auf HD: Ein Qualitätssprung
Seit 7. Januar 2025 ist die SD-Verbreitung von Das Erste und den Dritten Programmen Geschichte. Nach 14 Jahren Doppelbetrieb schaust du ab jetzt ausschließlich in HD-Qualität. Das ZDF folgt am 18. November. Dann gibt es die Sender ZDF, ZDFneo, ZDFinfo, 3sat und Kika nicht mehr als SD-Variante.
Fernseher, die das HD-Programm nicht empfangen, können die Sender dann nicht mehr zeigen.
Internetfernsehen: Kostenloser HD-Livestream online auf Joyn
Besonders praktisch: Hier im Livestream auf Joyn kannst du Das Erste, die ZDF-Sender und alle Dritten Programme jederzeit kostenlos in HD schauen. Ob Nachrichten, Serien oder Dokumentationen - mit Joyn hast du den Zugang zu allen öffentlich-rechtlichen Sendern im Livestream. Und das komplett kostenfrei!
Hier geht's zum kostenfreien Joyn-Livestream der ARD- und ZDF-Sender in HD-Qualität
