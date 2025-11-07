Beim Kampf gegen Geister und Außerirdischen beginnt eine ungewöhnliche Freundschaft. Was das Mädchen Momo und den Jungen Okarun verbindet, kannst du bald in der deutschen TV-Premiere von "Dan Da Dan" auf ProSieben MAXX und Joyn sehen!

Kult-Anime "Dan Da Dan" kostenlos im TV und auf Joyn

Eine der abgedrehtesten und momentan beliebtesten Anime-Serien kommt ins deutsche Fernsehen!

In "Dan Da Dan" treffen eine starke Protagonistin und ein eigenbrötlerischer Nerd aufeinander. Durch eine Reihe wahnwitziger Ereignisse werden sie zu einem Power-Duo, das gegen Aliens und Geister kämpft. Vom genialen Opening-Song "Otonoke" der Creepy Nuts bis zu den ikonischen Charakteren gilt die Serie als absoluter Kult-Hit in der Anime-Community.

Ab 5. Dezember 2025 kannst du die absurd-witzige Serie in der deutschen TV-Premiere auf ProSieben MAXX und Joyn verfolgen. Jeden Freitagabend gibt es drei Folgen ungeschnitten mit deutscher Synchronisation nach dem Anime-Film ab ca. 22 Uhr. Gezeigt wird die komplette erste Staffel. Im Nachgang kannst du alle Folgen für kurze Zeit kostenlos auf Joyn streamen.