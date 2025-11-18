Neue Staffel läuft "Die Heiland": Gefährliche Greifvögel und Kakteen - Was heute und am 25. November passiert Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Tilly Vogel (Sina Reiß, l.), Romy Heiland (Christina Athenstädt, M.) und Ringo Holländer (Tim Kalkhof, r.) in "Die Heiland - Wir sind Anwalt". Bild: ARD/Rudolf Wernicke

Vor zwei Jahren lief die vierte Staffel "Die Heiland: Wir sind Anwalt". Jetzt ist die Serie mit neuen Folgen ins Primetime-Programm der ARD zurückgekehrt. So geht es in den nächsten zwei Ausgaben weiter.

Die 5. Staffel dienstags um 20:15 Uhr im Free-TV verfolgen ... oder kostenlos im ARD-Livestream auf Joyn ansehen!

Seit 2018 sendet die ARD die Erlebnisse der blinden Rechtsanwältin Romy Heiland. Nachdem bisher 38 Episoden in vier Staffeln produziert und ausgestrahlt wurden, sind nun 13 neue Folgen im Kasten und werden seit 16. September jeden Dienstag um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Christina Athenstädt stand erneut in der Rolle der einfühlsamen Juristin vor der Kamera. Sie ist gleich in der ersten Folge im Einsatz, um der Musikerin Jenny Wehran (Jeanette Biedermann) zu helfen. Dieser wird vorgeworfen, eine Frau vorsätzlich angefahren zu haben. Dabei gerät die Anwältin jedoch selbst ins Fadenkreuz. Neben Peggy Lukac werden außerdem Tim Kalkhof als ihr Assistent Ringo und Anne Diemer als Staatsanwältin Odette Santos in den neuen Folgen zu sehen sein.

Neue "Die Heiland"-Episode: Darum geht's beim Staffelauftakt Auch ein prominenter Gast ist in die Anwalts-Serie zurückgekehrt: Jeanette Biedermann schlüpft wie schon 2023 in der Episode "Im Rampenlicht" in die Rolle der Sängerin Jenny Wehran. Ging es damals um eine Vergiftung, wird ihr in "Erfolg: Alles was zählt" nun Fahrerflucht vorgeworfen. Sie soll die Poetry-Slammerin Luise Reimann (Elizabeth Churcher) auf deren E-Roller angefahren haben. Doch damit nicht genug: Jenny Wehran soll sich auch an den Texten der jungen Künstlerin bedient und diese für ihre Songs genutzt haben. Die Sängerin wendet sich verzweifelt an Romy Heiland. Doch die Rechtsanwältin hat auch eigene Sorgen: Sie wird von einer Durchsuchung ihrer Kanzlei überrascht. Oberstaatsanwalt Dr. Wolfgang Tümmler (Bernhard Schir) wirft ihr die Veruntreuung von Mandantengeldern vor - und dann sogar Geldwäsche! Ben Ritter (Peter Fieseler) übernimmt ihre Verteidigung. Ben ist nicht nur ein Anwalts-Kollege, sondern auch Romys Exfreund, engster Vertrauter - und zudem verliebt in sie. Doch was hat es mit den vermeintlich unterschlagenen Geldern auf sich? Könnte womöglich Kanzlei-Assistentin Tilly Vogel (Sina Reiß) einen folgenschweren Fehler begangen haben?

So aufregend wird es in den nächsten "Heiland"-Folgen am 4. und 11. November 2025 Dragqueen Thilo Lambl löst mit seinem persönlichen Mikro in seiner Rolle als Rita Royal bei einer Karaoke-Veranstaltung einen Stromschlag aus und bringt damit eine junge Frau ins Krankenhaus. Wie das passieren konnte, ist für ihn unerklärlich. Es stellt sich heraus: Das Mikrofon wurde manipuliert. Dies wirft natürlich eine Menge Fragen auf: Ging es etwa um die Versicherung? Steckt Thilos Konkurrent hinter der Sache? Serafina verhilft Romy zu einem Mandat, um die Sache zu klären. Eine Woche später geht es mit dem nächsten spannenden Fall weiter: Ein Fußballspieler soll eine Spielerin sexuell bedrängt haben. Allerdings gibt es dafür keine Beweise. Seine Schwester glaubt an seine Unschuld und verdächtigt die Belästigte, sich rächen zu wollen. Die Aussagen sind widersprüchlich und nicht immer korrekt. Gleichzeitig wird Romy in der Kanzlei von ihrer Vergangenheit eingeholt: Urlaubsvertretung Karen findet einen Stapel ungeöffneter Briefe, von denen einer Romy in eine schwierige Situation versetzt. Sie beginnt zu zweifeln. An ihrem Mandanten und an sich selbst.

Um diese Fälle geht es in den nächsten "Heiland"-Folgen am 18. und 25. November 2025 Am 18. November 2025 steht ein Tier im Zentrum der Ermittlung. Ein Greifvogel soll einen Zwergspitz entführt haben. Das zumindest behauptet Ruth van Rohden, eine alte Dame aus der Villa direkt neben einer Falknerei. Romys Mandant, der Falkner, bestreitet dies. Doch es stellt sich heraus: Ein Zwergspitz passt tatsächlich in das Beuteschema der beschuldigten Greifvögel. Die Falkner beteuern die Unschuld ihrer Tiere. Ihre Vermutung: Ruth van Rohden möchte die Falknerei loswerden. Eine Zeugin will jedoch die "Entführung" des Hundes gesehen haben. Und dann gibt es da noch einen Aktivisten, der gegen die Besitzerin der Villa protestiert und plötzlich taucht ein Erpresserbrief mit einer Lösegeldforderung auf. Es wird immer mysteriöser. Emotional wagen Romy und Ben erstmals wieder, sich ihrer Beziehung zu stellen. Ben gibt vor, es sei nur Freundschaft, freut sich aber über Romys Bruch mit Rudi. Serafina und Karin lernen sich in einer Bar kennen. Schnell wird klar: Das kann nur der erste Schritt sein. In der Folge "Blind" am 25. November 2025 steht ein Ausbilder im Botanischen Garten in Berlin unter Verdacht, wegen Verletzung seiner Aufsichtspflicht den Unfall eines Azubis verschuldet zu haben. Dieser hatte sich beim Beschneiden eines Kaktus' verletzt. Der aggressive Pflanzensaft spritzte ins Auge, er hätte erblinden können. Romy zweifelt an des Ausbilders Schuld. Der Botanische Garten ist ihrer Meinung nach zu groß, um die Azubis - wie gesetzlich gefordert - permanent im Blick zu haben. Gleichzeitig konzentriert sich der Prüfer der Berufsgenossenschaft auf etwas ganz anderes. Er entdeckt im Botanischen Garten eine Plantage mit Pilzen, die als Drogen viel wert sind. Der Ausbilder gibt an, sie noch nie gesehen zu haben. Als die Polizei ihm dann noch vorwirft, sein Auto sei bei einem Raubüberfall benutzt worden, gibt er sich ebenfalls völlig unwissend. In der Kanzlei ringt unterdessen Romy mit der Arbeitsweise ihrer Halbschwester. Sie sprang kurzfristig ein und arbeitet sehr eigenständig ihre Tasks ab. Zu eigenständig für Romy.

Die 5. Staffel: Alle Infos zum Drehort und Staffelstart Laut ARD wurde die neue Staffel "Heiland: Wir sind Anwalt" an verschiedenen Orten in und um Berlin gedreht, darunter der Zitadelle Spandau, dem militärhistorischen Museum in Gatow und der Potsdamer Falknerei. Die Folge "Der blaue Stuhl" lief am Dienstag, 7. Oktober, um 20.15 Uhr im Ersten und im Stream auf Joyn. Immer dienstags zur selben Zeit folgen die nächsten Episoden der fünften Staffel. Jeanette Biedermann kannst du auch mit ihrer Serie "Anna und die Liebe" im kostenlosen Stream auf Joyn sehen.