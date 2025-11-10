Blick hinter die Kulissen Sie spielt "Die Heiland": Ist Christina Athenstädt wirklich blind? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Johanna Grauthoff Christina Athenstaedt überzeugt in "Die Heiland - Wir sind Anwalt". Bild: ARD/Rudolf Wernicke

Seit vier Staffeln begeistert Christina Athenstädt als blinde Anwältin Romy Heiland in der ARD-Erfolgsserie "Die Heiland - Wir sind Anwalt". Doch was steckt wirklich hinter der Rolle?

"Die Heiland": Erfolgreich und nahbar Seit dem Start im Jahr 2018 hat "Die Heiland - Wir sind Anwalt" eine treue Fangemeinschaft aufgebaut. Die Serie überzeugt mit starken Frauenfiguren, authentischen Fällen und einem ungewöhnlichen Blick auf den Alltag einer blinden Anwältin. Besonders die natürliche Darstellung von Christina Athenstädt beschert ihr immer wieder Lob - vonseiten der Kritiker:innen wie auch vom Publikum.

Christina Athenstädt: Von der TV-Ärztin zur Anwältin Bevor Christina Athenstädt (46) als blinde Anwältin Romy Heiland im ARD-Hit "Die Heiland - Wir sind Anwalt" bekannt wurde, war sie längst kein unbeschriebenes Blatt in der deutschen TV-Landschaft. Die gebürtige Kölnerin spielte unter anderem in "Der Bergdoktor", "Notruf Hafenkante" und "In aller Freundschaft" mit. Besonders durch ihre Rolle als Ärztin Tanja Ewald in "Familie Dr. Kleist" wurde sie einem breiten Publikum bekannt. 2020 übernahm Athenstädt schließlich die Hauptrolle in "Die Heiland". Sie trat damit in die Fußstapfen von Lisa Martinek, die die Serie ursprünglich anführte, aber 2019 völlig unerwartet an einem Herzstillstand starb.

Blind vor der Kamera Auch wenn Athenstädt in ihrer Rolle ohne Sehvermögen durchs Leben geht, sieht sie im echten Leben ganz normal. Für die Darstellung der blinden Juristin musste sie sich intensiv vorbereiten - körperlich wie mental. Vor allem die alltäglichen Dinge, etwa beim Essen, fielen ihr am Anfang schwer. Zu Hause trug sie oft eine Augenbinde, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es ist, sich ohne Sehen im Raum zu bewegen. "Das hat ein paar blaue Flecken verursacht", offenbarte sie im "Bild"-Interview.

Training mit einem Blindencoach Für ihre Rolle arbeitete Athenstädt mit einem professionellen Blindentrainer zusammen. Gemeinsam übten sie das Gehen mit dem Langstock, Orientierung in der Großstadt und den Umgang mit technischen Hilfsmitteln. Durch die intensive Vorbereitung hat Athenstädt selbst einen anderen Blick auf die Welt bekommen - Geräusche wurden lauter und Bewegungen fühlbarer:

Mir wurde bewusst, wie sehr wir uns als Sehende auf das Sehen verlassen. Wenn ich mich aber mithilfe von Hören und Tasten durch den Raum bewegen muss, werden diese Sinne zwangsläufig wichtiger. Christina Athenstädt im ARD-Interview

Ein reales Vorbild: Pamela Pabst Die Serie basiert auf der wahren Geschichte von Pamela Pabst, Deutschlands erster blinder Strafverteidigerin. Sie ist nicht nur das reale Vorbild für die Figur Romy Heiland, sondern auch als Beraterin für die Produktion aktiv. Christina Athenstädt durfte Pabst in ihrer Berliner Kanzlei begleiten, bei Gerichtsterminen zusehen und von ihr lernen, wie sie als blinde Person in einem anspruchsvollen Beruf bestehen kann. "Pamela Pabst ist eine bemerkenswerte Frau. Sie ist sehr herzlich und offen. Von Anfang an war kein Thema tabu", erzählte Athenstädt der "Augsburger Allgemeinen". Viele ihrer Beobachtungen hat sie direkt in ihre Rolle übernommen. "Und wenn im Drehbuch Situationen vorkommen, bei denen ich nicht weiß, wie ich sie lösen soll, dann nehme ich auch oft das, was Pamela machen würde", so Athenstädt in der "Augsburger Allgemeinen". Auch Pabsts technische Hilfsmittel, wie ein sprechender Computer und Smartphone, flossen in die Serie mit ein. So wurde Romy Heiland zu einer authentischen, glaubwürdigen Figur, die nah am echten Leben bleibt.