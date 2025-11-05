Zukunft des Kinderfernsehens Steht dieser Sender vor dem Aus? Was die neue Rundfunkreform für ARD und ZDF bedeutet Veröffentlicht: 13:18 Uhr von Lars-Ole Grap Das ARD-Hauptstadtstudio in Berlin: Eine Rundfunkreform könnte auch die Arbeitsstrukturen der öffentlich-rechtlichen Sender verändern. Bild: picture alliance / dts-Agentur | -

Der Kinderkanal KiKA soll modernisiert werden. Das gemeinsame Angebot von ARD und ZDF könnte künftig stärker online stattfinden. Die Grundlage dafür ist der neue Medienstaatsvertrag, über den aktuell in den Ländern beraten wird. Stimmen alle Landtage zu, tritt er am 1. Dezember 2025 in Kraft.

Rundfunkreform und KiKA-Zukunft: Warum das Kinderfernsehen bald nicht mehr im TV laufen könnte Wie soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Zukunft aussehen - und welchen Platz hat darin das Kinderfernsehen? Diese Fragen beschäftigen derzeit Politik, Medienanstalten und Publikumsvertreter:innen. Die Länder arbeiten an einem neuen Medienstaatsvertrag, der die Aufgaben und Strukturen von ARD und ZDF neu ordnen soll. Besonders im Fokus steht das Kinderprogramm: Der KiKA, seit fast drei Jahrzehnten eine feste Größe für das junge Publikum, könnte durch die Reform einen seiner größten Umbrüche erleben. Denn laut Vertragsentwurf soll das Kinderprogramm künftig als sogenanntes Telemedienangebot geführt werden. Das würde bedeuten, dass Sendungen nicht mehr über Kabel, Satellit oder Antenne ausgestrahlt, sondern online abrufbar wären. Für viele Eltern und Kinder, die den KiKA als festen Bestandteil ihres Fernsehalltags kennen, wäre das ein deutlicher Einschnitt. Das Ziel der Reform ist es, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk moderner und schlanker aufzustellen. Auch das geänderte Medienverhalten spiele bei der Debatte eine Rolle: Gerade junge Zuschauerinnen und Zuschauer seien es längst gewohnt, Inhalte online und zu jeder Zeit abzurufen.