Familienfilm "Der kleine Lord" an Weihnachten 2025: Alle TV-Termine Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Redaktion Earl of Dorincourt (Alec Guiness) und Lord Fauntleroy (Ricky Schroder, v.l.) haben in "Der kleine Lord" das Weihnachtsprogramm für Jahrzehnte geprägt. Bild: picture alliance

"Der kleine Lord" gehört zu Weihnachten wie Plätzchen und Tannenbaum. Hier findest du für die Winterzeit 2025 alle Sendezeiten im Free-TV und den jeweiligen kostenlosen Livestream sowie spannende Infos zur Entstehungsgeschichte des Klassikers.

"Der kleine Lord": Alle Sendetermine der Weihnachtszeit 2025

Den Anfang in diesem Jahr macht die ARD: Dort läuft der Klassiker am 19. Dezember um 20:15 Uhr. Keine Sorge, solltest du den Termin verpassen, denn er kommt auf dem Sender noch einmal am ersten Weihnachtsfeiertag um 16:50 Uhr.

Der ARD-Sender rbb (Rundfunk Berlin-Brandenburg) zeigt den britischen Evergreen dann ab dem 2. Weihnachtsfeiertag. Am 26. Dezember wird er um 11:50 Uhr ausgestrahlt und in der Nacht zum 27. Dezember um 0:45 Uhr wiederholt.

Der NDR (Norddeutscher Rundfunk) strahlt den Weihnachtsklassiker dieses Jahr einmalig aus - und zwar am 27. Dezember um 13:50 Uhr.

Solltest du immer noch nicht genug vom kleinen Lord haben, hilft dir der MDR (Mitteldeutscher Rundfunk) weiter. Dort laufen die letzten Free-TV-Übertragungen für dieses Jahr am 27. und 28. Dezember - erstere um 16:50 Uhr, letztere um 6:50 Uhr.

"Der kleine Lord": Seit 1982 im deutschen TV - mit Obi-Wan Kenobi und Captain Picard Seit 1982 ist der Film "Der kleine Lord" jährlich zur Weihnachtszeit im westdeutschen Fernsehen zu sehen. 1989 wurde er erstmals auch in Ostdeutschland ausgestrahlt. In der DDR war die Adels-Thematik zuvor nicht mit dem staatlich verordneten Sozialismus vereinbar. Der 1980 gedrehte Film erschien drei Jahre nach Alec Guinness' großem Kino-Comeback als Obi-Wan Kenobi in "Star Wars". Auch 1980 hatte Guinness noch einen kurzen Auftritt als Obi-Wan in der Fortsetzung "Das Imperium schlägt zurück". In "Der kleine Lord" verkörpert der Weltstar den zurückgezogenen Earl of Dorincourt perfekt als Inbegriff des britischen Adligen: reserviert, mürrisch und sarkastisch. Der junge Ricky Schroder brilliert hingegen als sein Gegenspieler in der Rolle des unwiderstehlich charmanten Cedric, dem Enkel des Earls. Neben der Tatsache, dass der Film in Deutschland zu einem Weihnachtsklassiker geworden ist (was sogar im englischen Wikipedia-Eintrag hervorgehoben wird), gibt es eine weitere Besonderheit: In "Der kleine Lord" treten zwei der bekanntesten Schauspieler aus den "Star Wars"- und "Star Trek"-Reihen auf. Neben Alec Guinness, bekannt als Obi-Wan Kenobi, ist auch Patrick Stewart in der Rolle des Stallmeisters Wilkins zu sehen. Stewart erlangte später große Berühmtheit als Captain Jean-Luc Picard in der Serie "Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert" und in mehreren "Star Trek"-Kinofilmen.

Weihnachtsfilm-Klassiker: Darum geht es in "Der kleine Lord" Der achtjährige Ceddie Errol aus New York ahnt nicht, dass er der Erbe eines englischen Adelstitels ist. Doch als der Earl of Dorincourt, Ceddies Großvater, davon erfährt, lässt er den Jungen nach England kommen. Auf Schloss Dorincourt soll "der kleine Lord" eine standesgemäße Erziehung erhalten. Was Ceddie nicht weiß: Sein Großvater hat sich vor Jahren von seinem Sohn losgesagt, weil dieser eine Amerikanerin geheiratet hatte. Der alte Earl ist ein verbitterter Mann - bis die herzliche Art seines Enkels ihn aufzutauen beginnt. Ceddie gewinnt schnell die Herzen aller auf Schloss Dorincourt. Nicht so seine Mutter, die mit ihm nach England gereist ist: Ihr verbietet der Earl, in seinem Schloss zu wohnen. Für den kleinen Lord ist das unverständlich: In seinen Augen ist der Earl der beste Großvater der Welt. Tatsächlich bricht Ceddie mit seiner Offenheit und Herzlichkeit die Mauern des verbitterten Mannes auf. Doch dann taucht eine Frau auf, die behauptet, ihr Sohn sei der rechtmäßige Erbe des Titels. Für den Earl ist das ein Schock. Wird er den Jungen, den er inzwischen ins Herz geschlossen hat, wieder verlieren?

