"Eine schrecklich nette Familie": Die Bundys feiern Reunion - das ist der Grund!

Nach fast 30 Jahren sind die Bundys wieder da! Die Kultstars aus "Eine schrecklich nette Familie" feiern in Los Angeles ein Wiedersehen - und das für den guten Zweck.

Fast drei Jahrzehnte nach dem Serienende gibt es endlich ein Wiedersehen mit Amerikas wohl chaotischster TV-Familie: Die Hauptdarsteller von "Eine schrecklich nette Familie" kommen am 28. Januar 2026 im Wiltern Theatre in Los Angeles zu einer exklusiven Live-Reunion zusammen, wie "The Hollywood Reporter" berichtet.

Unter dem Motto "An Evening with The Bundys: The Married With Children Cast Reunion" feiern Ed O’Neill (Al Bundy), Katey Sagal (Peggy), Christina Applegate (Kelly) und David Faustino (Bud) den Kultklassiker, der mit seinem schwarzen Humor und bissiger Gesellschaftssatire in den 1980er- und 1990er-Jahren Fernsehgeschichte schrieb.

Gleichzeitig dient der Abend einem guten Zweck: Pro verkauftem Ticket gehen zwei Dollar an die Stiftung Race to Erase MS, die sich der Erforschung und Behandlung von Multipler Sklerose widmet. Besonders berührend: Christina Applegate, die 2021 selbst an MS erkrankte, wird trotz gesundheitlicher Herausforderungen an der Reunion teilnehmen.

Diese Themen könnten dir auch gefallen:

Fast im Cast: Sandra Bullock wäre beinahe zum "The Big Bang Theory"-Star geworden.

Charlie Sheen mit 60: Das macht der "Two and a Half Men"-Star heute.

Dwayne "The Rock" Johnson: Wie nah "Young Rock" wirklich an seiner Jugend ist

Neues "The Big Bang Theory"-Spin-off: Plötzlich steht diese Serien-Figur im Mittelpunkt!