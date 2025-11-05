Kommt Teil 4? Brendan Fraser und Rachel Weisz sollen zum "Mumie"-Franchise zurückkehren Veröffentlicht: 13:45 Uhr von dpa Rachel Weisz und Brendan Fraser in "Die Mumie" (1998). Bild: imago/United Archives

In "Die Mumie" (1998) und "Die Mumie kehrt zurück" (2001) spielten Brendan Fraser und Rachel Weisz Abenteurer, die den Weg einer ägyptischen Mumie durchkreuzen. Die Grusel-Reihe soll nun weitergehen.

Schon zweimal schlugen sich Rachel Weisz (55) und Brendan Fraser (56) im alten Ägypten mit geheimen Grabkammern und einer rachsüchtigen Mumie herum. Nach den Filmhits "Die Mumie" (1998) und "Die Mumie kehrt zurück" (2001) sollen die beiden Oscar-Preisträger nun für eine Fortsetzung im Gespräch sein, wie US-Branchenblätter berichten. Die Regisseure Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett sind laut "Variety" mit an Bord. Das Duo hatte schon die Horror-Serie "Scream" mit den Folgen "Scream 5" (2022) und "Scream 6" (2023) erfolgreich fortgesetzt.

Hier kannst du die Mumie 3 sehen: Videoclip Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers Verfügbar auf Joyn Videoclip • 02:05 Min Link kopieren Teilen

Grusel-Serie war ein Kassenhit Die beiden "Mumie"-Filme mit Weisz und Fraser waren damals Kassenschlager. Die Rolle des Schatzsuchers Rick, der im Ägypten der 1920er-Jahre versehentlich eine Schreckens-Mumie zum Leben erweckt, machte Fraser zum Action-Star. Er spielte die Figur ein weiteres Mal in "Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers" (2008), allerdings ohne Weisz, die ihre Rolle als Action-Archäologin damals an Maria Bello abtrat. Das Studio Universal Pictures legte "Die Mumie" 2017 noch ein weiteres Mal mit Tom Cruise auf, doch dieser Film erhielt überwiegend schlechte Kritiken. Über den Inhalt der geplanten Fortsetzung wurde zunächst nichts bekannt. Oscar-Preisträgerin Weisz ("Der ewige Gärtner") wirkte zuletzt in Filmen wie "The Favourite - Intrigen und Irrsinn" (2018) und "Black Widow" (2021) mit. Fraser gewann 2023 für seine Hauptrolle in Darren Aronofskys Drama "The Whale" den Oscar als bester Hauptdarsteller.