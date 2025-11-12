Schluss mit Dreharbeiten Nach "Kanu des Manitu": Darum geht Sky du Mont in den Ruhestand Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Sky du Mont verabschiedet sich von der Leinwand. Bild: IMAGO / Future Image

"Das war's!" Sky du Mont verkündet das Aus seiner Schauspielkarriere. "55 Jahre lang im Wohnwagen sitzen, ist einfach genug", sagte er in einem Radio-Interview. Was ihn am Set-Leben gestört hat und wie es für ihn weitergeht, hat er ebenfalls verraten.

In 127 Kino- und TV-Produktionen war Sky du Mont in seiner bislang über fünf Jahrzehnte anhaltenden Karriere als Schauspieler zu sehen. Der beliebte Schauspieler beendet nun seine Karriere.

Ein letztes Mal Santa Maria Am 14. August endet Sky du Monts Leinwandlaufbahn mit der Rolle, die ihn berühmt machte: In "Das Kanu des Manitu" von und mit Michael Bully Herbig übernahm er noch einmal die Rolle des Fieslings Santa Maria, wie schon im Kultfilm "Der Schuh des Manitu" aus dem Jahr 2001. Die Dreharbeiten zur Fortsetzung von "Der Schuh des Manitu", des mit über elf Millionen Kinobesucher:innen erfolgreichsten deutschen Kinofilms bisher, wurden am 2. November vergangenen Jahres beendet. Seither, so Sky du Mont im Interview mit dem Radio-Sender "Radio Arabella München", habe er zwar etliche "interessante Rollenangebote" erhalten, aber: "Ich habe abgelehnt und gesagt: 'Nein, das war's!'" Der Schauspieler will nicht mehr. Er werde "nie mehr vor der Kamera stehen".

55 Jahre lang im Wohnwagen sitzen, ist einfach genug. Ich will nicht mehr drehen, nicht mehr in der Pampa sitzen und auf ein Dixi-Klo gehen. Sky Du Mont

Der Darsteller fügt hinzu: "Und 15 Stunden darauf warten, bis einer kommt und sagt: 'Herr du Mont, jetzt aber schnell, das Licht geht!' Das ist alles vorbei für mich."

Sky du Mont ist unzufrieden Doch auch das ständige, nicht-chronologische Drehen hat den deutschen Schauspieler genervt. In der ARD-Talkshow "Maischberger" berichtete er, dass ihn die Arbeit am Set nicht mehr reizen würde.

Man liest das Drehbuch, findet es gut und geht dorthin. Dann sitzt man in der Garderobe, dreht die Mitte, dann das Ende, dann den Anfang. Und dazu habe ich keinen Bock mehr. Sky du Mont

Viel eher würde es ihn jetzt in Richtung Theater ziehen - zumindest hätte das Schauspiel für ihn dort seine Wurzeln, dort könne man noch Geschichten von vorne bis hinten zu Ende erzählen. "Da spielte ich ein Stück. Ich habe es probiert, vier Wochen. Dann bin ich auf die Bühne gegangen und durfte eine ganze Geschichte erzählen", berichtet er. Werden wir Sky du Mont also bald wieder live sehen können? Die Hoffnung bleibt.

Sky du Mont war an den erfolgreichsten Filmen Deutschlands beteiligt 1970 begann du Monts Karriere in einer Episode der Krimi-Serie "Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger". Mitte der 1970er-Jahre etablierte er sich in Deutschland mit Episodenrollen in Serien wie "Derrick", "Tatort", "Der Alte" oder "Der Kommissar". International drehte er lange für die US-Serie "General Hospital" und stand dann in Kinofilmen wie "The Boys From Brazil", "Omar Mukhtar - Löwe der Wüste" oder "Mit dem Wind nach Westen" mit Superstars wie Gregory Peck, Anthony Quinn, Rod Steiger und Laurence Olivier vor der Kamera. Anfang der 1970er-Jahre wurden mit ihm sogar Testaufnahmen für die Rolle als James Bond gemacht. Allerdings bekam dann Roger Moore den Job. 1999 drehte er mit Nicole Kidman und Tom Cruise unter der Regie von Stanley Kubrick "Eyes Wide Shut". Auch dem hiesigen Erfolgskino drückte du Mont seinen Stempel auf. Denn neben dem erfolgreichsten deutschen Film bislang war er auch in Nummer zwei, "(T)Raumschiff Surprise - Periode 1", und Nummer drei, "Otto - Der Film", zu sehen. Zudem spielte er in "Das Boot", einem der international bekanntesten deutschen Filme, mit. Auch in Zukunft wird er nicht völlig verschwinden. Denn er wolle weiter mit seiner charakteristischen, sonoren Stimme internationale Stars synchronisieren, Werbespots drehen sowie seine Arbeit als Buchautor fortsetzen. "Das füllt mich aus", erklärt er.