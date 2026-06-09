Sommermärchen
Stark verändert: So sehen die Stars aus "Das Wunder von Bern" heute aus
Veröffentlicht:von teleschau
Schon über 20 Jahre ist es her, dass dem späteren "Sommermärchen"-Regisseur Sönke Wortmann mit dem Kinofilm "Das Wunder von Bern" ein Kassenschlager gelang. Viele der Schauspieler:innen sind heute noch gut im Geschäft.
Wer sich in den nächsten Wochen ganz dem Fußball-Fieber hingeben will und über die Spiele hinaus noch weiteren Fußball-Input braucht, der kann am 9. Juni bei Kabel Eins das Sport-, Familien- und Nachkriegs-Drama "Das Wunder von Bern" (2003) anschauen. Darin verknüpft Filmemacher Sönke Wortmann die Geschichte einer Vater-Sohn-Beziehung mit dem titelgebenden Ereignis: dem WM-Gewinn der deutschen Fußball-Nationalmannschaft 1954. Die Hauptdarsteller:innen begegnen uns auch heute noch regelmäßig in den Medien.
Peter Lohmeyer kannst du am 9. Juni zur Primetime bei Kabel Eins sehen
"Das Wunder von Bern" im kostenlosen Livestream
Louis Klamroth alias Mattes Lubanski
Als Sohn des Schauspielers Peter Lohmeyer und der Kamera-Assistentin Katrin Klamroth liegt Louis Klamroth das Schauspielern im Blut - zumindest dachte man das, als man den damals Zwölfjährigen so souverän als Matthias "Mattes" Lubanski auf der Leinwand agieren sah. Tatsächlich drehte er jedoch nur noch einen weiteren Spielfilm ("Schenk mir dein Herz") sowie einen Kurzfilm ("Zeitfenster"), bevor er einen Karriereweg als Moderator einschlug. Heute ist er Gastgeber in der ARD-Polit-Talkshow "Hart aber fair".
Peter Lohmeyer alias Richard Lubanski
Der Pfarrerssohn, vierfache Papa und bekennende Schalke-Fan spielte seinerzeit den Kriegsheimkehrer Richard. Der tatsächliche Vater von Louis Klamroth spielte er im Film den Vater von Klamroths Rolle des Matthias. Zum Zeitpunkt des "Wunder von Bern"-Drehs war er schon eine ganze Weile als gefragter Schauspieler bekannt - und ist es bis heute. Zuletzt war er im ZDF-Film "Wir haben einen Deal" als heimlicher Dorf-Herrscher mit dunkler Vergangenheit zu sehen.
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Johanna Gastdorf alias Christa Lubanski
Für die zuvor vor allem am Theater erfolgreiche Johanna Gastdorf (67) bedeutete ihre Rolle als Trümmerfrau und Mutter von Mattes den Durchbruch als Kino-Schauspielerin. Mittlerweile stand sie in über 120 Film- und Fernsehrollen vor der Kamera, häufig in TV-Krimis. Im Kino konnte man sie zuletzt in Charly Hübners (51) Fantasy-Komödie "Sophia, der Tod und ich" als Mutter eines Todgeweihten bewundern.
Katharina Wackernagel alias Annette Ackermann
Katharina Wackernagel entstammt einer Schauspiel-Familie und stand als 16-Jährige erstmals vor einer Filmkamera. Auch für sie bedeutete ihre Rolle in "Das Wunder von Bern" den Durchbruch - hier verkörperte sie die Frau eines Sportreporters. Seitdem war sie in zahlreichen Film- und Fernsehrollen zu sehen und gab 2018 ihr Debüt als Spielfilm-Regisseurin ("Wenn Fliegen träumen"). In der humoristischen Krimiserie "Mord mit Aussicht" spielt sie eine Kommissarin. Von der Serie wurden bisher fünf Staffeln veröffentlicht.
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Lucas Gregorowicz alias Paul Ackermann
Als SZ-Sportjournalist Paul Ackermann bildete der Deutsch-Pole Lucas Gregorowicz (49) mit Film-Ehefrau Katharina Wackernagel in "Das Wunder von Bern" einen fröhlichen Kontrapunkt zur traurigen Kriegsheimkehrer-Geschichte. Der viel beschäftigte Partner von Schauspielkollegin Anna Maria Mühe (40) und ehemalige "Polizeiruf 110"-Schauspieler war zuletzt in der ARD-Mystery-Krimiserie "Oderbruch" als polnischer Kripobeamter zu sehen.
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