Die Vorfreude steigt OSCAR®-Vorbereitung: Conan O'Brien rollt roten Teppich aus Veröffentlicht: 12:58 Uhr von spot on news In der Nacht vom 15. auf den 16. März ist es wieder so weit: Die OSCARS® werden vergeben. Bild: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Vier Tage vor den OSCARS® rollt der Teppich. Conan O'Brien schwelgt in Erinnerungen und spricht über seinen verstorbenen Vater. Zugleich sind die Sicherheitsbehörden nach FBI-Warnung in Alarmbereitschaft.

Conan O'Brien spricht über seinen verstorbenen Vater Hollywood macht sich bereit: Vier Tage vor der 98. OSCAR®-Verleihung haben Mitarbeiter:innen am Dolby Theatre gemeinsam mit Conan O'Brien (62) den roten Teppich ausgerollt. Der Moderator nutzte den Termin auch für einen persönlichen Rückblick. Bei einer Pressekonferenz mit dem Kreativteam der Show sprach er über seinen verstorbenen Vater und über gemeinsame Fernsehabende mit Johnny Carson (1925-2005). O'Briens Vater, Dr. Thomas O'Brien, starb im Dezember 2024. Drei Tage später starb auch seine Mutter Ruth Reardon O'Brien; das Paar war 66 Jahre verheiratet. Conan O'Brien erinnerte laut "People" daran, dass sein Vater abends gern Johnny Carson sah und er deshalb manchmal länger aufbleiben durfte. Die Erinnerung daran, wie sein Vater über Carson als OSCAR®-Moderator lachte, verbinde ihn heute auf besondere Weise mit seiner eigenen Rolle als Gastgeber.

Wiedersehen mit "Brautalarm"- und Marvel-Stars Neben der persönlichen Note kündigte das Team auch mehrere Reunion-Momente für die Gala an. Demnach soll es ein Wiedersehen mit den Stars von "Brautalarm" (2011) geben, außerdem wurde ein Marvel-Moment für Superhelden-Fans angekündigt. Weitere Details nannte das Team zunächst nicht.

Sicherheit wird hochgefahren Während die Organisatoren über die Show sprachen, rückte hinter den Kulissen auch die Sicherheitslage in den Fokus. Reuters zufolge hatte das FBI kalifornische Sicherheitsbehörden zuvor vor der Möglichkeit gewarnt, dass Iran im Fall eines US-Angriffs Ziele in Kalifornien mit Drohnen attackieren könnte. Konkrete Angaben zu Zeitpunkt, Ziel oder Tätern gab es demnach nicht. Zugleich betonten Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom und die Stadt Los Angeles, dass es derzeit keine konkrete oder glaubhafte Bedrohung gebe. Wie auch "Variety" berichtet, wurden die Sicherheitsvorkehrungen rund um die OSCARS® dennoch erhöht. Auch Produzent Raj Kapoor betonte die enge Zusammenarbeit mit FBI und LAPD. Ziel sei, dass sich Gäste, Zuschauer und Fans rund um die Veranstaltung sicher fühlen.

OSCAR®-Verleihung live sehen Die 98. Academy Awards finden am Sonntag, 15. März, im Dolby Theatre in Hollywood statt. In den USA beginnt die Show um 19 Uhr Ostküstenzeit, der offizielle Live-Red-Carpet-Feed startet um 18:30 Uhr. Der OSCAR®-Countdown beginnt um 23:30 Uhr und ist live auf ProSieben und im Stream auf Joyn zu sehen, die Verleihung startet im Anschluss um Mitternacht.