Neuauflage der Kult-Show Kaulitz-Debüt bei "Wetten, dass ..?": Wird die Mega-Show zum einmaligen TV-Event? Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Lars-Ole Grap Bill und Tom Kaulitz moderieren am 5. Dezember erstmals "Wetten, dass ..?". Bild: ZDF und Rankin/Serviceplan München

Im Dezember übernehmen Bill und Tom Kaulitz die Moderation der Kult-Show "Wetten, dass ..?". In einem Interview erklärt der ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann, warum die Wahl auf die Tokio-Hotel-Zwillinge fiel - und was der Sender von dem Abend erwartet.

Sendungen, Shows und Events im ZDF anschauen Hier geht's zum ZDF-Livestream auf Joyn

Bill und Tom Kaulitz moderieren "Wetten, dass ..?": ZDF verteidigt Nachfolge von Thomas Gottschalk Es ist eine Personalentscheidung, die in Deutschland bereits für Diskussionen sorgte: Bill und Tom Kaulitz, die Gründungsmitglieder der Band Tokio Hotel, werden am 5. Dezember in Halle an der Saale die Bühne von "Wetten, dass ..?" betreten - nicht als Gäste, sondern als Moderatoren. Die Brüder wagen sich damit in die großen Fußstapfen von Thomas Gottschalk, der die Show über Jahrzehnte prägte. Jetzt sollen die Kaulitz-Zwillinge übernehmen, die einer ganzen Generation als Teenie-Idole in Erinnerung geblieben sind. Dass die Ankündigung polarisiert, ist ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann bewusst. In dem Interview mit dem Branchendienst "DWDL" ordnet er die Reaktionen historisch ein. Beim Start des jungen Thomas Gottschalk habe eine Schlagzeile am Tag nach seiner ersten Sendung gelautet: "Wir wollen Frank Elstner zurück." Was beide Konstellationen verbinde, so Heidemann, sei das Wesentliche: Gottschalk wie die Kaulitz-Brüder seien echte Entertainer, die alles daran setzten, ihr Publikum bestmöglich zu unterhalten. Übrigens habe man beim ZDF nach der Bekanntgabe "größtenteils einen eher warmen Wind wahrgenommen" - trotz aller Debatten.

"Wetten, dass ..?": ZDF sieht Kultstatus als Hauptgrund für die Rückkehr der Show Doch warum überhaupt eine Neuauflage? Oliver Heidemann lässt an der Entscheidung keinen Zweifel: "Wetten, dass ..?" sei ein außergewöhnlich starkes Format - eine Marke, die in der deutschen Fernsehgeschichte einmalig sei. Die Show sei noch immer aufgeladen mit positiver Energie und Begeisterung, jeder habe irgendeinen Bezug zu ihr. Es wäre schlicht falsch, das liegen zu lassen. Die Erwartungshaltung, die sich daraus ergebe, sei beachtlich und das wüssten Bill und Tom. Nach Heidemanns Einschätzung gehen sie das Projekt dennoch mit Leidenschaft und Ernsthaftigkeit an und hätten bereits ein klares Bild davon, was auf sie zukomme. Er schätze die beiden als nahbar, charmant und - was bei "Wetten, dass ..?" keine Nebensächlichkeit sei - als furchtlos ein.

ZDF plant große Veränderungen bei "Wetten, dass ..?" mit Bill und Tom Kaulitz Ob die Neuauflage ein Einzelereignis bleibt oder den Auftakt zu einer neuen "Wetten, dass ..?"-Ära markiert, lässt der ZDF-Unterhaltungschef bewusst offen. Man wolle zunächst auf die Sendung in Halle an der Saale schauen. Klar sei aber: Die grundsätzliche Struktur der Show bleibe erhalten - Wetten, Showacts, die berühmte Couch, am Ende die Kür zur Wettkönigin oder zum Wettkönig. Das Format werde ein Facelift bekommen, kündigt Heidemann in dem Interview an. Dazu hat das ZDF die Produktionsfirma btf ins Boot geholt - ein kreatives Team, das neue Impulse setzen soll: bei Inszenierungen und Auftritten, aber auch bei den sogenannten Wetteinlösungen, die bei Prominenten traditionell besonders beliebt sind. Denkbar seien außerdem neue Formen der Einbindung des Saalpublikums. Die Wettredaktion als eigentliches Herzstück der Show bleibt dabei eine Eigenproduktion des ZDF. Entscheidend werde letztlich sein, wie Bill und Tom die Kult-Show zu ihrer Show machen könnten und wie ihre ganz eigene Energie in das dreistündige Format integriert werde.

ZDF erklärt Ziel für "Wetten, dass ..?"-Comeback: "Ein erstaunlicher Abend" statt Quoten-Druck Eine Quotenprognose möchte Oliver Heidemann nicht abgeben. Doch was macht für ihn eine erfolgreiche "Wetten, dass ..?"-Ausgabe aus? Zufrieden wäre er, wenn das Publikum hinterher sagt, es sei vielleicht anders gewesen - aber eine tolle Show. Und wenn am Ende jenes vertraute Gefühl bleibe, das "Wetten, dass ..?" als große Heimat des deutschen Samstagabends ausgemacht habe. "Es soll im besten Sinne ein erstaunlicher Abend werden." Auch Show-Erfinder Frank Elstner hat sich bereits zu Wort gemeldet und dem ZDF ausdrücklich zur mutigen Entscheidung gratuliert. Die Vorbereitungen laufen indes auf Hochtouren: Showacts werden gebucht, Wetten gesucht und auch die Tickets sollen bald in den Vorverkauf gehen.