Grand-Slam-Triumph
"Wie stolz ich auf dich bin": So reagiert Sophia Thomalla auf Alexander Zverevs Sieg bei Roland Garros 2026
Aktualisiert:von C3 Newsroom
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Zverev gewinnt ersten Grand Slam
Videoclip • 40 Sek • Ab 12
Nach seinem Triumph bei den French Open feiert Sophia Thomalla ihren Freund Alexander Zverev mit rührenden Worten. Die Moderatorin eilte nach seinem Sieg direkt zu ihm nach Paris - und sorgte dabei auch für eine Überraschung.
Sophia Thomalla feiert ihren Freund Alexander Zverev mit rührenden Worten
Es ist der größte Triumph in seiner Karriere: Tennisprofi Alexander Zverev hat am Sonntag (7. Juni) die French Open gewonnen und seinen ersten Grand-Slam-Sieg geholt. Nach einem spannenden Fünf-Satz-Krimi gegen den Italiener Flavio Cobolli ließ sich Zverev überwältigt auf den Sandboden fallen und konnte den größten Moment in seiner Karriere offensichtlich zunächst selbst kaum fassen.
Auch seine Lebensgefährtin, die Moderatorin Sophia Thomalla, fieberte mit. Sie war zwar nicht direkt beim Finale in Roland Garros vor Ort, eilte aber unmittelbar nach seinem Sieg von Köln - wo sie beruflich eingebunden war - nach Paris. Auf Instagram feierte Thomalla den 29-Jährigen am Sonntag direkt nach dem Ende des Matches: In ihren Storys teilte sie zunächst einen Beitrag der ATP, die ein Foto des jubelnden Zverev mit dem Titel "Grand Slam Champion" veröffentlicht hatte. „Er hat es!!!, schrieb Thomalla mit vier roten Herz-Emojis dazu. Auch einen Post des offiziellen Roland-Garros-Accounts teilte sie - diesmal mit Herz- und Pokal-Emoji.
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"Keine Worte können jemals ausdrücken, wie stolz ich auf dich bin"
Kurz darauf veröffentlichte die 36-Jährige ein Selfie, das sie im Zug auf dem Weg nach Paris zeigte. "Paris calling!", schrieb Thomalla zu der Aufnahme, auf der sie mit einem Victory-Zeichen in die Kamera strahlte.
Am Montag dann meldete sie sich dann ausführlicher zu dem Grand-Slam-Sieg ihres Lebensgefährten und feierte ihn mit rührenden Worten. Auf Englisch schrieb sie: "Keine Worte können jemals ausdrücken, wie stolz ich auf dich bin. Du hast davon geträumt, hast hart dafür gearbeitet und jetzt bist du ein Grand-Slam-Champion."
Dazu zeigt sie drei Fotos: eines von Zverev mit dem French-Open-Pokal auf der Schulter, eines, auf dem er nach dem entscheidenden Punkt überwältigt auf dem Sandplatz liegt, und eines, auf dem Alexander und Sophia sich einen Kuss geben.
Sophia Thomalla stellt überraschend neues "Familienmitglied" vor
Und die Moderatorin sorgte auch noch für eine Überraschung. In ihren Storys präsentierte sie sich nach ihrer Ankunft am Pariser Bahnhof Gare du Nord mit einem Dackel im Arm, dem sie einen Schmatzer aufs Gesicht drückt.
Den Hund namens Buba stellte sie als "neues Familienmitglied" vor. Alexander Zverev und Sophia Thomalla haben bereits seit gut einem halben Jahr den Dackel Mishka, der den Tennisprofi und die Moderatorin oft auch bei öffentlichen Auftritte begleitet - so auch am Sonntag bei den French Open. Mishka war auch auf den Siegerfotos von Zverev und seinem Team in Roland Garros mit von der Partie.
Diese Show-Highlights mit Sophia Thomalla kannst du auf Joyn streamen:
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