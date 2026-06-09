Fußball WM 2026: Eröffnungsspiel Mexiko vs. Südafrika im kostenlosen Livestream und im Free-TV Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Christian Stüwe Das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika wird im legendären "Estadio Banorte", besser bekannt als Aztekenstadion, stattfinden. Bild: IMAGO/ZUMA Press

Die Weltmeisterschaft 2026 beginnt am Donnerstag, 11. Juni, mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Mexiko und Südafrika. So siehst du das Spiel im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

WM 2026: Wann und wo findet das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika statt? Am Donnerstag, 11. Juni, beginnt die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko mit dem Eröffnungsspiel von Gastgeber Mexiko gegen Südafrika. Zum dritten Mal nach 1970 und 1986 findet eine WM in Mexiko statt, zum dritten Mal findet das Eröffnungsspiel im legendären Aztekenstadion statt. Anpfiff im Aztekenstadion in Mexiko-City ist um 21:00 Uhr deutscher Zeit.

Hier geht's zum Eröffnungsspiel Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 21:00 Uhr • sportstudio live - FIFA WM 2026 Gruppe A: Mexiko - Südafrika Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

WM 2026: Wo kannst du Mexiko vs. Südafrika im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen Mexiko und Südafrika wird am Donnerstag im kostenfreien Livestream des ZDF auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 17:15 Uhr mit der Countdown-Show des ZDF, in deren Rahmen auch die Eröffnungsfeier zu sehen sein wird. Auch die Vorberichte zum Eröffnungsspiel siehst du am Donnerstag komplett auf Joyn. Hier geht's zum kostenlosen Livestream. Die Übertragung startet um 17:15 Uhr:

Mexiko gegen Südafrika kostenlos ansehen Der Livestream startet am Donnerstag um 17:15 Uhr

WM 2026: Mexiko - Südafrika live im Free-TV Das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika wird auch live im Free-TV im ZDF übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Donnerstagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 21:00 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 17:15 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer, als Expertinnen und Experte sind Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich im Einsatz. Kommentiert wird das Spiel von Oliver Schmidt.

WM 2026: Fakten zum Eröffnungsspiel Mexiko - Südafrika Datum: Donnerstag, 11. Juni Anstoß: 21:00 Uhr Ort: Aztekenstadion (Mexiko-City) Paarung: Mexiko - Südafrika Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams: 17:15 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: ZDF

WM 2026: Mexiko und Südafrika mit der Neuauflage des Eröffnungsspiels von 2010 Interessanterweise trafen Mexiko und Südafrika auch im Eröffnungsspiel der WM 2010 aufeinander. Damals war Südafrika der Gastgeber und ging durch ein spektakuläres Tor von Siphiwe Tshabalala in der 55. Minute in Führung, der ohrenbetäubende Lärm der Vuvuzelas und die Tanzeinlage der südafrikanischen Spieler sind in Erinnerung geblieben. Mexiko ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken und glich durch Rafael Márquez (79.) zum 1:1-Endstand aus. Es war das bisher einzige Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften, die sich nun im legendären Aztekenstadion wiedertreffen. Während Mexiko in Gruppe A mit Südafrika, Tschechien und Südkorea gute Aussichten auf das Weiterkommen haben dürfte und endlich einmal wieder weiter als bis ins Achtelfinale kommen will, gehen die Südafrikaner als Außenseiter ins Turnier. Die Heim-WM 2010 endete bereits in der Gruppenphase, seitdem gelang der Mannschaft keine WM-Qualifikation mehr. Auch interessant: WM 2026: Die Eröffnungsfeier im Free-TV und im Joyn-Livestream - Uhrzeit, Ort, Shakira-Auftritt und Co.

Die Countdown-Show zur WM: Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 17:15 Uhr • sportstudio live FIFA WM 2026 Der Countdown Verfügbar auf Joyn 105 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

WM 2026: Diese Spiele stehen am Freitag, 12. Juni an Nach dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika geht es am Freitag mit folgenden Partien weiter: Fr., 12. Juni, 4 Uhr: Südkorea - Tschechien (Gruppe A)

Fr., 12. Juni, 21 Uhr: Kanada – Bosnien-Herzegowina (Gruppe B)

Mexiko gegen Südafrika kostenlos ansehen Der Livestream startet am Donnerstag um 19:25 Uhr

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zum Eröffnungsspiel Mexiko - Südafrika auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum WM-Spiel zwischen Mexiko und Südafrika schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!