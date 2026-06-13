Nach 3 Jahren Ehe "Abpfiff! Finito": Martin Semmelrogge gibt Trennung bekannt Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Julia W. Martin Semmelrogge hat das Liebes-Aus mit Ehefrau Regine bekanntgegeben. Bild: Imago Images / BOBO

Nach einer spontanen Hochzeit in den USA schien das Glück perfekt - doch nun ist die Ehe von Martin Semmelrogge und seiner Frau Regine Geschichte. Der Schauspieler spricht offen über die Trennung. Und die Konsequenzen, die er daraus zieht.

Martin Semmelrogge hat das Ende seiner dritten Ehe bestätigt. Der Schauspieler und seine Frau Regine gehen künftig getrennte Wege. Gegenüber der "Bild"-Zeitung erklärte der 70-Jährige, dass beide zuletzt noch versucht hätten, ihre Beziehung zu retten – doch vergebens. "Wir haben es irgendwie noch einmal versucht. Aber irgendwann muss man einen Schlussstrich ziehen", sagte Semmelrogge. Nach Monaten voller Schwierigkeiten sei die Entscheidung nun gefallen. Noch deutlicher formuliert er das Ehe-Aus mit den Worten: "Ja, das war’s. Abpfiff! Finito."

Martin Semmelrogge in "Über Geld spricht man doch!" Ganze Folge Über Geld spricht man doch! Hier kommt Martin Semmelrogge wegen diverser Schäden einer Strom-Überspannung ins Schwitzen Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.01.2025 • 89 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Halt nach persönlichem Verlust Im Herbst 2023 gaben sich Semmelrogge und Regine während eines USA-Aufenthalts in Florida das Ja-Wort. Die spontane Trauung bezeichnete der Schauspieler damals gegenüber "Bild" als die "Krönung unserer Liebe". Wenig später folgte auf Mallorca eine weitere Feier auf einem Schiff, mit der das Paar seine Liebe besiegelte. Semmelrogge gab die Beziehung nach einem schweren persönlichen Verlust neuen Halt: Seine zweite Ehefrau Sonja, mit der er seit 1998 verheiratet gewesen war, starb 2018 im Alter von 54 Jahren an Krebs. Der Schauspieler hatte sie bis zu ihrem Tod begleitet und gepflegt.

"Bringt nichts mehr" Semmelrogge und Regine arbeiteten gemeinsam an geschäftlichen Projekten, zudem war Regine als seine Managerin tätig. Diese Doppelrolle habe die Situation nicht einfacher gemacht. "Wir hatten ein Business zusammen und eine Beziehung", erklärte der Schauspieler. Wenn eine Konstellation für beide Seiten nur noch verletzend sei, "dann bringt das nichts mehr". Trotz der Trennung betont Semmelrogge, dass er weiterhin für seine Ex-Partnerin da sein werde. Er werde Regine "natürlich nicht fallen lassen". Besonders nachdenklich zeigt sich der Schauspieler mit Blick auf die eigene Lebenszeit. "Ich habe nicht mehr unendlich Zeit. Vielleicht gehe ich mit 100 in Rente, vielleicht schon mit 80. Da kann man seine Energie nicht mehr verschwenden", sagte er.

Semmelrogge gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Film- und Fernsehlandschaft. Neben zahlreichen Kino- und TV-Produktionen war er auch in unzähligen Fernsehformaten zu sehen. Dazu zählen unter anderem "Schindlers Liste", "Polizeiruf 110", verschiedene Ableger der "SOKO"-Reihe sowie "Die Rosenheim-Cops" (2004). Auch im Reality-Genre war Semmelrogge unterwegs, etwa 2013 bei "Promi Big Brother". Erst 2025 war er in der Joyn-Show "Über Geld spricht man doch" zu sehen. Zuletzt übernahm er 2026 eine Gastrolle in der "In aller Freundschaft"-Folge "Unzertrennlich".