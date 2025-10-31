Erster Auftritt nach zweitem Kind Baby-Pause beendet? Bei der ARD-Show "Klein gegen Groß" taucht plötzlich Helene Fischer auf Aktualisiert: 31.10.2025 • 06:04 Uhr von Franziska Hursach Die Schlager-Queen ist zurück! Helene Fischer sorgt mit einem überraschenden Auftritt für Aufsehen. Bild: picture alliance / dpa

Ganz ohne Ankündigung meldet sich Helene Fischer zurück - und sorgt dabei direkt für Gänsehaut-Momente! Nach Monaten der Stille steht die Schlagersängerin plötzlich bei "Klein gegen Groß" auf der Bühne.

Helene Fischer ist überraschend ins Rampenlicht zurückgekehrt. Bei der Aufzeichnung der ARD-Show "Klein gegen Groß" im Berliner Studio Adlershof sorgte die Sängerin für Staunen, als sie plötzlich die Bühne betrat - ein Moment, mit dem niemand im Publikum gerechnet hatte.

Es war ihr erster öffentlicher Auftritt seit der Geburt ihrer zweiten Tochter im Sommer. Laut der Tageszeitung "BILD" wirkte die 41-Jährige dabei gelöst und gut gelaunt. Das Publikum applaudierte begeistert, als Moderator Kai Pflaume sie auf der Bühne begrüßte.

"Klein gegen Groß": Das passiert in der Ausgabe mit Helene Fischer Der Schlagerstar trat in der Sendung gegen ein junges Mädchen an, das sie zu einem Duell herausgefordert hatte, und sang anschließend gemeinsam mit Rolf Zuckowski und einem Kinderchor mehrere Lieder von ihrem neuen Album "Die schönsten Kinderlieder - Winter- und Weihnachtszeit", das am 28. November erscheint. Offizielle Aufnahmen von der Show gibt es bislang nicht, doch auf Instagram kursieren bereits erste Schnappschüsse: Auf einer Fanseite (Account: @helenefischerpage) ist Helene Fischer in Jeans und schwarzem Rollkragenpullover zu sehen, lächelnd neben einem Jungen. Ein weiteres Foto zeigt sie mit einer Frau im Studio - ein seltener Moment, seit die Sängerin sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat.

Keine "Helene Fischer Show" 2025: Giovanni Zarrella übernimmt das ZDF-Weihnachtsprogramm Im August hatte die Entertainerin auf ihrem Instagram-Kanal @helenefischer erklärt, sie wolle in diesem Jahr möglichst viel Zeit mit ihrer Familie verbringen. Deshalb werde es 2025 keine neue Ausgabe der "Helene Fischer Show" geben. Dafür übernimmt Giovanni Zarrella mit "Die große Weihnachtsshow" erstmals das vorweihnachtliche ZDF-Format.

Fischers Auftritt ist damit zwar kein offizielles Comeback, aber immerhin ein kleines musikalisches Lebenszeichen. Die ganze Folge "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" läuft am 13. Dezember 2025 um 20:15 Uhr im Ersten und bei Joyn im Livestream.