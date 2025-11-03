Hitzige Auseinandersetzung Collien Fernandes verrät Details über Ehekrach: Auszug nach Streit mit Christian Ulmen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes haben sich in die Haare bekommen. Was ist passiert? Bild: IMAGO / Eventpress

Streit vor einem Dreh der Serie "jerks.": In einem Interview verriet Collien Fernandes, dass sie sich damals mit Christian Ulmen so gestritten hat, dass sie kurzerhand die Reißleine zog. Wie kam es dazu?

Trennung bei Collien Fernandes und Christian Ulmen Collien Ulmen-Fernandes und Christian Ulmen sind seit 14 Jahren miteinander verheiratet. Am 4. September 2025 haben sie in einem gemeinsamen Statement ihre Trennung bekannt gegeben. Sie haben eine gemeinsame Tochter, die 2012 zur Welt gekommen ist. Auch beruflich waren sie eng verbunden. Jahrelang drehten sie für die Comedy-Kult-Serie "Jerks.". Und genau das sorgte für gehörigen Stress, wie die 43-jährige, ehemalige VIVA-Moderatorin in einem Interview verriet. Demnach sei es "schon immer so gewesen", dass sie nur ungern mit ihrem Ehemann gemeinsam vor der Kamera stehe. Das gemeinsame Drehen, bekannte die "Traumschiff"-Schiffsärztin im RTL-Interview, habe sie stets als "ein bisschen anstrengend" empfunden. Einmal führte das sogar zum Eklat: Nach einer Auseinandersetzung vor einem "jerks."-Dreh packte sie ihre Sachen und quartierte sich vorübergehend bei einer Freundin ein.

Wegen "jerks.": Collien Ulmen-Fernandes zog zu Hause aus Fast zehn Jahre ist diese kleine Krise nun her. Collien und Christian sollten den ersten gemeinsamen Trailer für "Jerks." drehen. "Und dann sagte er morgens vor dem Dreh 'Willst du das wirklich anziehen?' und solche Sachen." Ihr Ehemann denke sich bei solchen Sprüchen gar nichts. "Das purzelt einfach so aus ihm raus", erzählte Collien. Für sie aber sei das in dem ohnehin angespannten Moment aber ein No-Go gewesen: "So kurz vor dem Dreh ist es natürlich was, was man nicht hören möchte." Also ließ Collien ihren Mann sitzen. Sie zog für kurze Zeit bei einer Freundin ein, genauer gesagt bei Schauspielerkollegin Emily Cox. Pikantes Detail: Emily spielte damals in "Jerks." die Freundin von Christian Ulmen - während Collien seine Ex-Frau verkörperte. Eine durchaus witzige Überschneidung von Fiktion und Realität, von der die Kult-Comedy-Serie über 52 Folgen und fünf Staffeln ohnehin lebte. Wer sich das alles - und auch die Kabbeleien zwischen Christian und seiner fiktiven Ex Collien - nochmal in Ruhe ansehen möchte: Alle fünf Staffeln gibt es auf Joyn.

