Ausstrahlung bereits im November
Ex-GNTM-Kandidatin Larissa Marolt: Sie wird TV-Kommissarin in ZDF-Krimi
Aktualisiert:von teleschau
Larissa Marolt hat sich inzwischen im deutschsprachigen Fernsehen einen festen Paltz gesichert. Nun hat die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin einen neuen Deal an Land gezogen: Fürs ZDF wird sie schon bald zur Krimi-Protagonistin.
Die dramatischen Sprüche bei "Germany's Next Topmodel", die legendäre Champagner-Dusche im "Dschungelcamp", der tränenreiche Abschied bei "My Style Rocks" und vieles, vieles mehr: Mit ihrer oft polarisierenden, aber stets erfrischend authentischen Art hat Larissa Marolt die Reality-Welt um so einige große TV-Momente bereichert.
Darüber hinaus ist es der 33-Jährigen gelungen, sich auch als ernstzunehmende Schauspielerin einen Namen zu machen. Aktuell ist sie etwa in der internationalen Serie "Parallel Me" zu sehen, außerdem drehte sie kürzlich fürs ZDF den neuen Inga-Lindström-Film "Minnas Traum".
Ausstrahlung schon im November
Nun steht bereits ein neues Projekt in den Startlöchern: Bereits im November soll Larissa Marolt als TV-Kommissarin ermitteln. Teilweise wird im Netz gemunkelt, es handele sich dabei um eine Rolle in der Krimi-Dauerbrenner-Reihe "Tatort", was aber ein Gerücht sein dürfte.
Denn als neue Krimi-Queen soll die "Austria's Next Topmodel"-Gewinnerin von 2009 im ZDF zu sehen sein, so Brancheninsider - und der "Tatort" ist bekanntlich ein Gemeinschaftsprojekt von ARD, ORF und SRF. Zu sehen sein wird der Krimi mit dem Model natürlich auch im kostenlosen Livestream auf Joyn. Der genaue Termin steht allerdings noch nicht fest.
Nach romantischen Rollen wie etwa in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" und glamourösen Model-Auftritten auf internationalen Laufstegen dürfte Larissa Marolt in ihrer neuen Rolle einige neue Facetten zeigen dürfen. Die Fans sind bereits gespannt.
