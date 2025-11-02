Haftbefehl Olli Schulz zeigt sein Viertel: Diese Folge solltest du unbedingt sehen

Mit der neuen Netflix-Doku "Babo - Die Haftbefehl-Story" bewegt der Rapper gerade ganz Deutschland. Denn hinter dem harten Musiker steckt ein Mensch mit einer Lebensgeschichte, die alles andere als leicht war. Schon Jahre zuvor zeigte Haftbefehl in "Schulz in the Box" eine Seite von sich, die viele überraschen dürfte.

Schon lange bevor Aykut Anhan, besser bekannt als Haftbefehl, mit der neuen Netflix-Doku Schlagzeilen machte, traf Olli Schulz den Rapper und bekam erstaunlich persönliche Einblicke in dessen Vergangenheit, Alltag und humorvolle Seite. Für seine Sendung "Schulz in the Box" besuchte der hamburger Entertainer Haftbefehl 2014 in dessen Heimat Offenbach. Ein Jahr, dass als einer der Höhepunkte in der Karriere der Rappers gilt.

Olli Schulz unterwegs mit Capo und Haftbefehl

"Olli Schulz und der Hip Hop - das kann was werden", mit diesen Worten landet Olli Schulz über den Dächern Frankfurts und trifft dort auf Capo, den Bruder von Anhan. Die beiden machen sich gemeinsam auf den Weg ins zehn Kilometer entfernte Offenbach, um dort Haftbefehl im Studio zu besuchen. "Kann ich ihn Hafti nennen, ohne, dass er mir auf die Fresse haut?", fragt Schulz. Capo lacht - und die Stimmung im grauen Teil Hessens ist überraschend locker.

Haftbefehl nimmt grad einen neuen Track auf, als Olli ankommt. Natürlich muss auch der Entertainer auch selbst ran und einen Freestyle liefern - sehr zur Belustigung von Capo und Hafti. "Du bist der Beste", sagt Haftbefehl, lachend und applaudiert.

Dabei hatte Olli durchaus Respekt vor den Offenbachern, schließlich blickt Haftbefehl auf eine kriminelle Vergangenheit zurück. Doch das Eis schmilzt und Hafti gibt ehrliche Einblicke in seine Jugend. "Ich habe meinen Vater früh verloren, mit 14 Jahren. Er hat sich selber das Leben genommen, unten am Main, wo wir früher Fußball gespielt haben", erzählt er.

Die Folge beleuchte neben der rauen Kindheit und seiner Karriere als Drogendealer auch die humorvolle Seite des Rappers. Damit Olli Schulz optisch ins Bild der Jungs passt, begleiten die Brüder ihn zum Barber. "Du siehst aus wie ein italienischer Mafia-Boss", witzelt Haftbefehl, als Olli der neue Kurzhaarschnitt verpasst wird.

