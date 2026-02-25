Belastende Erfahrung Model-Job wurde zum Albtraum: Ex-GNTM-Kandidatin Romina Palm packt aus Veröffentlicht: 25.02.2026 • 06:31 Uhr von Buzzwoo Romina Palm spricht auf Instagram offen über eine belastende Erfahrung aus ihrer Model-Anfangszeit. Bild: picture alliance / ABBfoto

"Das Einzige, was ich dafür tun muss, ist, jemanden zu einem Event zu begleiten." Was als große Chance verkauft wurde, endete für Romina Palm in einer unangenehmen Situation. Ein Foto wurde später ohne ihr Einverständnis veröffentlicht.

Traumatisches Erlebnis aus Anfangszeit als Model Romina Palm macht auf ihrem Instagram-Account eine belastende Erinnerung aus ihrer Model-Anfangszeit öffentlich. In einem Video blickt die 26-Jährige auf eine Situation zurück, die sie mit 18 Jahren erlebte, als sie bei einer Model-Agentur unter Vertrag stand. Damals sei ihr ein vermeintlich großer Job vermittelt worden, verbunden mit der Aussage, dies sei ihre Chance, entdeckt zu werden. "Das Einzige, was ich dafür tun muss, ist, jemanden zu einem Event zu begleiten", erzählt sie und fügt hinzu: "Diese Geschichte jetzt zu erzählen, kostet mich sehr viel Überwindung."

Versprochene Chance wird zum Albtraum Vor Ort nahm die versprochene Karriere-Chance jedoch schnell beunruhigende Züge an. Der Mann fragte die Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin, ob sie nicht seine Freundin spielen wolle. Noch unangenehmer wurde es, als er zu ihr sagte: "Wenn gleich die Kameras auf uns gerichtet sind, kannst du mich ja küssen." Zu einem Kuss kam es zwar nicht, doch am Ende des Abends machte der Mann ein privates Foto mit ihr. Ohne ihr Einverständnis veröffentlichte er das Bild. Am nächsten Tag fand sich Romina in einer bekannten deutschen Boulevard-Zeitung wieder.

Lehre aus der Erfahrung und Konsequenzen bis heute Diese Erfahrung habe langfristige Folgen für sie gehabt. Sie betont zugleich, dass sich ihre Geschichte nicht gegen alle Model-Agenturen richte und es viele seriöse Agenturen gebe. Für sie sei es jedoch ein Lernmoment gewesen, mit dem sie heute andere junge Models ermutigen wolle, genauer hinzuschauen und Fragen zu stellen. Die Folge: Bis heute verwendet Romina Palm auf Instagram keinen vollständigen Nachnamen. "Ich wollte einfach nicht, dass, wenn man meinen Namen googelt, immer wieder dieser Artikel angezeigt wird und ich somit an diesen 'superseriösen Job' erinnert werde", erklärt sie.