Belastende Erfahrung
Model-Job wurde zum Albtraum: Ex-GNTM-Kandidatin Romina Palm packt aus
Veröffentlicht:von Buzzwoo
"Das Einzige, was ich dafür tun muss, ist, jemanden zu einem Event zu begleiten." Was als große Chance verkauft wurde, endete für Romina Palm in einer unangenehmen Situation. Ein Foto wurde später ohne ihr Einverständnis veröffentlicht.
Lust auf "Germany's Next Topmodel"?
Traumatisches Erlebnis aus Anfangszeit als Model
Romina Palm macht auf ihrem Instagram-Account eine belastende Erinnerung aus ihrer Model-Anfangszeit öffentlich. In einem Video blickt die 26-Jährige auf eine Situation zurück, die sie mit 18 Jahren erlebte, als sie bei einer Model-Agentur unter Vertrag stand.
Damals sei ihr ein vermeintlich großer Job vermittelt worden, verbunden mit der Aussage, dies sei ihre Chance, entdeckt zu werden. "Das Einzige, was ich dafür tun muss, ist, jemanden zu einem Event zu begleiten", erzählt sie und fügt hinzu: "Diese Geschichte jetzt zu erzählen, kostet mich sehr viel Überwindung."
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Versprochene Chance wird zum Albtraum
Vor Ort nahm die versprochene Karriere-Chance jedoch schnell beunruhigende Züge an. Der Mann fragte die Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin, ob sie nicht seine Freundin spielen wolle. Noch unangenehmer wurde es, als er zu ihr sagte: "Wenn gleich die Kameras auf uns gerichtet sind, kannst du mich ja küssen."
Zu einem Kuss kam es zwar nicht, doch am Ende des Abends machte der Mann ein privates Foto mit ihr. Ohne ihr Einverständnis veröffentlichte er das Bild. Am nächsten Tag fand sich Romina in einer bekannten deutschen Boulevard-Zeitung wieder.
Lehre aus der Erfahrung und Konsequenzen bis heute
Diese Erfahrung habe langfristige Folgen für sie gehabt. Sie betont zugleich, dass sich ihre Geschichte nicht gegen alle Model-Agenturen richte und es viele seriöse Agenturen gebe. Für sie sei es jedoch ein Lernmoment gewesen, mit dem sie heute andere junge Models ermutigen wolle, genauer hinzuschauen und Fragen zu stellen.
Die Folge: Bis heute verwendet Romina Palm auf Instagram keinen vollständigen Nachnamen. "Ich wollte einfach nicht, dass, wenn man meinen Namen googelt, immer wieder dieser Artikel angezeigt wird und ich somit an diesen 'superseriösen Job' erinnert werde", erklärt sie.
Das volle Paket "Germany's Next Topmodel"
Mehr entdecken
Social-Media-Star
Neue Dating-Show auf Joyn: Content-Creator Twenty4Tim im Porträt
Ein Mix aus Stop-Motion und Live-Action? Das erwartet euch beim nächsten Tom Hanks Film
Tom Hanks als Präsident: Alle Infos zu seinem neuen Film
"Jetzt reicht es"
"Dahoam is Dahoam": Ursula Erber scheidet mit 91 Jahren aus
Der perfekte Mann zur falschen Zeit
Pierce Brosnan: Warum er jahrelang auf seine Bond-Rolle warten musste
Geschenk von Heidi Klum inklusive
Frisch renoviert! So lebt Bill Kaulitz in den Hollywood Hills
"Das ist so verrückt"
Lola Weippert muss ihre Weltreise abbrechen
Interview
Fritz Karl privat: Dadurch bekommt er schlechte Laune
Rückblick auf wilde Zeiten
Heiner Lauterbach: "Wir haben schon wahnsinnig viel gefeiert"
"Kir Royal"-Star wird 80
Franz Xaver Kroetz: So sah der Schauspieler zu Beginn seiner Karriere aus