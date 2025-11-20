Zitterpartie auf dem roten Teppich Nach Auszeit: Til Schweiger feiert Comeback bei Filmpremiere Veröffentlicht: Vor 13 Minuten von Franziska Hursach Til Schweiger zittert sich über den roten Teppich - bei der Premiere von "Desperate Journey" fehlte ihm die Jacke. Bild: picture alliance / Captital Pictures

Til Schweiger ist zurück - doch sein roter-Teppich-Comeback in London verlief nicht ganz wie geplant. Statt eines souveränen Auftritts musste der Schauspieler unerwartet gegen die Kälte ankämpfen. Was hinter der ungewohnt frostigen Premiere steckt, liest du hier.

Til Schweiger zeigt sich wieder auf dem roten Teppich. Sein großer Auftritt in London wurde jedoch zu einer ordentlichen Zitterpartie. Für die Premiere des Kriegsdramas "Desperate Journey" kehrte der Schauspieler nach längerer Pause ins Rampenlicht zurück, allerdings unter alles andere als idealen Bedingungen.

Til Schweiger nach Gesundheitspause: Comeback auf dem roten Teppich Der 61-Jährige hatte sich in den vergangenen Monaten weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nach gesundheitlichen Rückschlägen, darunter eine schwere Sepsis, hatte er sich selbst eine Pause verordnet. Umso größer war die Aufmerksamkeit, als Schweiger nun wieder vor die Kameras trat - und dabei prompt ins Frösteln geriet.

Kälte-Schock in London: "Ich frier' mich zu Tode" Bei der Veranstaltung in London erschien er lediglich in Pulli und Schal - von einer Jacke keine Spur. Nach eigener Aussage hatte er sie schlicht vergessen: "Jacke im Flieger vergessen", verriet er im Gespräch mit RTL. Vor den Fotograf:innen gab er sich dennoch tapfer, auch wenn er mehrfach klagte: "Ich frier' mich zu Tode!” Trotz der ungemütlichen Temperaturen versuchte Schweiger, professionell zu bleiben und den Premierenabend nicht anmerken zu lassen, wie kalt ihm war. Der Film, inszeniert von der britischen Regisseurin Annabel Jankel, beruht auf einer wahren Geschichte und spielt in den 1940er-Jahren. Ein deutscher Starttermin steht bislang noch aus.

Zuletzt hatte Schweiger sein kleines TV-Comeback in Kai Pflaumes Show "Klein gegen Groß" gefeiert. Die Premiere von "Desperate Journey" markiert nun seinen Schritt zurück auf die große Bühne - auch wenn diese Rückkehr unerwartet eisig ausfiel.