Ruth Moschner bespricht im Podcast "Unter uns gesagt" einige schwere, aber wichtige Themen.

Ruth Moschner ist gemeinhin für ihre fröhliche, unbeschwerte Art bekannt. Im Podcast "Unter uns gesagt" schlägt die Moderatorin nun ernstere Töne an. Unter anderem erzählt sie Gastgeberin Janne Rust, wie sie einen Job verloren habe, nur weil sie ihre Grenzen klar kommunizierte.

Dieser Artikel enthält Themen rund um sexuelle Gewalt, die bei manchen Menschen negative Reaktionen auslösen können. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Unterstützung bieten diese kostenlosen Hotlines:

Ruth Moschner: "'Nein heißt Nein' ist mir zu wenig"

In einer aktuellen Folge des Podcasts "Unter uns gesagt", in dem Ruth Moschner bei Janne Rust zu Gast ist, spricht die TV-Moderatorin unter anderem über Übergriffe und Grenzüberschreitungen gegenüber Frauen, die Moschner im Verlauf ihrer Karriere bereits erlebt hat.

Sie plädiert dabei für die Regel: "Ja heißt Ja" - aus einem einfachen Grund: "'Nein heißt Nein' ist mir zu wenig", erklärt Moschner. Ein Nein könne man bei einer Grenzüberschreitung erst aussprechen, wenn diese bereits passiert sei. Es sollte stattdessen vorher abgeklärt werden, was in Ordnung ist.

Ein positives Beispiel: Es sei "mittlerweile in Serien etabliert, dass man vorm Kuss fragt: 'Darf ich?'"

Moschner berichtet zudem, dass sie selbst keine Angst davor habe, ein klares Nein auszusprechen. Obwohl das auch schon negative Folgen für sie gehabt habe.